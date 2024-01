Gigi Riva, addio a una leggenda del calcio italiano, bandiera della Nazionale e del Cagliari

E’ morto oggi all’ospedale di Cagliari Gigi Riva, uno dei più forti attaccanti italiani di sempre. Era la bandiera del calcio, con cui vinse uno scudetto e che non volle mai lasciare, della Nazionale italiana, con cui vinse gli Europei nel 1968

Addio a Gigi Riva, 79 anni, uno dei più forti attaccanti italiani di sempre, lombardo di nascita ma bandiera del Cagliari, con cui vinse uno scudetto e di cui era presidente onorario, e della Nazionale italiana. E’ morto nel reparto di cardiologia all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo era ricoverato per un malore e un intervento al cuore, che però ha rifiutato.

Gigi Riva, chiamato Rombo di Tuono da Gianni Brera per la forza dei suoi tiri, aveva portato nel 1969-70 lo scudetto a Cagliari, da cui non volle mai muoversi malgrado le faraoniche offerte dei maggiori club italiani, a cominciare da quella della Juventus. Nel 1968 ci aveva fatto vincere gli Europei e nel 1970 fu uno dei protagonisti dei Mondiali del Messico: ancora oggi con 35 gol resta il più forte goleador della Nazionale in cui giocò 42 volte. Una leggenda del calcio che resterà per sempre nel cuore degli sportivi.