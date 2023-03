Gestione ottimale delle utenze aziendali: il metodo delle 4A di FBC ITALIA

Scegliere il miglior operatore o gestire in maniera ottimale, magari risparmiando, le utenze di telefonia, luce e gas, è un’attività che richiede tempo e dedizione. Spesso colui che si occupa degli acquisti in azienda non riesce a seguire con attenzione e il necessario aggiornamento. Con FBC ITALIA esaminiamo in che modo “il metodo delle 4A”, messo a punto in anni di esperienza, aiuta le aziende a raggiungere questi obiettivi e migliorare le performance

Assistenza, Analisi, Accertamento e Adeguamento, il metodo delle 4A appare come una ricetta semplice ai clienti ma la complessità c’è, solo che la prende in carico chi ha messo a punto il metodo. Si tratta di FBC ITALIA, azienda operativa da oltre dieci anni nel settore della consulenza sulle utenze business. La prima realtà imprenditoriale specializzata in un servizio di consulenza customizzato per la gestione dei costi e dei consumi di energia, gas e telecomunicazioni.

In questa impresa lavorano solo Utility Manager certificati secondo la normativa vigente UNI 11782 del 2020. Nel dettaglio, i professionisti di FBC Italia si occupano dapprima di fare una panoramica dei contratti in essere, delle utenze attive e delle scadenze dei vincoli, quindi si passa all’analisi della situazione aziendale in termini di necessità oggettive in rapporto alle offerte del mercato. Nel caso l’utility manager il responsabile acquisti aziendale lo ritengano opportuno, subentra una fase in cui – con opportune deleghe – vengono rinegoziati i contratti con gli stessi operatori o con nuovi. A questo punto, il consulente utility manager si accerta che i costi in bolletta siano corretti e, in caso di eventuali incongruenze, provvede a risolverle. Non si tratta di interventi una tantum perché, a far parte delle 4 A, vi è prima di tutto la A di “Assistenza”: ossia un team di persone a disposizione del cliente, ogni giorno, per tutto quello che concerne le utenze aziendali.

Un esempio per comprendere il tipo di attenzioni che occorre mantenere sulle normative e sulle possibilità di risparmio e saving proposte talvolta dal Governo sono il decreto governativo Aiuti-quater o la Legge di Bilancio 2023, che hanno confermato e aumentato il recupero dei crediti d’imposta per alleviare il caro bolletta delle aziende anche per il primo trimestre del 2023, spostando in avanti – al 31 dicembre 2023 – i termini di utilizzo in compensazione (anche da parte di eventuali acquirenti dei crediti). Il cosiddetto tax credit, promosso a gennaio 2022 solo per le imprese energivore (con consumo medio di elettricità di almeno 1 GWh all’anno, in specifici settori) e gasivore (con consumo medio annuo di gas di almeno 94.582 Smc, standard metro cubo), è stato poi esteso con differenti agevolazioni anche a realtà imprenditoriali con consumi più bassi, ma comunque alle prese con il rincaro dei prezzi.

Non è facile stare al passo con le novità ma soprattutto dedicare tempo alla burocrazia per richiedere e ottenere questi benefici. Lo sanno bene in FBC ITALIA e infatti si sono adoperati tempestivamente per offrire il servizio di per la richiesta del “credito d’imposta” ai propri clienti.

Monitoraggio continuo per i settori d’interesse e attenzione al mercato, andamento nel tempo, stagionalità e i profili di consumo che consentono di decidere se e quando negoziare un contratto, comprensione di un’offerta e infine scegliere la soluzione più adatta al proprio business: questi sono gli ingredienti della formula innovativa di FBC Italia che ha le carte in regola per definire uno standard esclusivo.