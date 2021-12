Geox: ricavi attesi oltre 800 milioni, ebit al 5-6% nel 2024

Il gruppo calzaturiero veneto ha approvato il piano strategico 2022-204. Si stima una crescita annua del fatturato dell’11% e un ebit al 5-6% grazie a una ottimizzazione dei costi e un modello di business più digitale e redditizio

Geox non frena la sua corsa. Il gruppo veneto ha approvato il piano strategico 2022-2024 che segna la seconda fase di un percorso strategico intrapreso già nel 2020, dal nuovo Amministratore delegato Livio Libralesso. Nel prossimo triennio, Geox punterà a migliorare la propria quota di mercato nei paesi in cui gode di un solido posizionamento, come Italia, Francia, Spagna e Germania. E allo stesso tempo ad accelerare la crescita in quei paesi già in forte evoluzione, in primis in Russia. Per raggiungere questi risultati, l’offerta di Geox continuerà a puntare sulla digitalizzazione del proprio business, di una offerta di prodotto più mirata sui consumatori attuali (bambino ed adulto) ma anche ad allargare il suo target a quei segmenti di clientela della nuova strategia di comunicazione.

Secondo quanto indicato dalla società di calzature, fatturato e investimenti sul digitale saranno le linee guida per la crescita del business: si punta a un fatturato superiore agli 800 milioni di euro nel 2024, con un tasso medio annuo di crescita del 11% e ricavi digitali che andranno a raggiungere circa il 30% del fatturato totale (dal 17% nel 2019). Questa crescita, che andrà a bilanciare la diminuzione dei ricavi dovuta alla riduzione dei punti vendita fisici, sarà resa possibile dagli importanti investimenti IT per accelerare la trasformazione digitale (in una logica omni-channel e omni-customer). Con un aumento degli investimenti pubblicitari (attesi a circa il 5% come incidenza sui ricavi nel 2024 a livello consolidato).





Si prevede anche una crescita più contenuta sui canali online della clientela multimarca dove prevarranno logiche qualitative e di redditività. Le azioni rilevanti di razionalizzazione effettuate nel 2020-2021 permetteranno una maggiore efficienza del modello di business.

Mentre tra i principali obiettivi finanziari, si attendono costi operativi al 40,7% del fatturato nel 2024, con una riduzione di circa il 6% rispetto al 2019; un ebit (redditività operativa netta) con un’incidenza pari a circa il 5-6% sul fatturato nel 2024; investimenti totali per circa 70/80 milioni dedicati principalmente ai progetti IT (35% del totale); posizione finanziaria netta (ante IFRS 16 e ante fair value dei derivati di copertura) a circa -20/-30 milioni di euro (dai circa -100 milioni di euro attesi a fine 2021).

“Presentare un Piano Strategico in un contesto reso estremamente complesso dalla pandemia testimonia la fiducia che abbiamo per il futuro di Geox”, ha commentato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore del gruppo. L’imprenditore ha poi sottolineato che in due anni sono stati compiuti passi importanti nell’evoluzione verso “un modello di business più efficiente grazie anche agli importanti investimenti fatti nella trasformazione digitale del gruppo”. Geox è “ora guidata da un approccio focalizzato sulla centralità del consumatore e della distribuzione ma, prima di tutto, dal nostro capitale umano, una ricchezza di Geox, al pari della notorietà del brand e dell’unicità dei nostri brevetti. Abbiamo quindi realizzato significativi investimenti in formazione e nel potenziamento della squadra che ora è al completo e composta da persone che credono fermamente nel progetto e sapranno realizzarlo’, ha aggiunto il fondatore del gruppo.