Gentiloni manda ko Conte: i soldi del Pnrr non li ha procurati il leader dei Cinque Stelle ma un algoritmo. Il Pd aprirà gli occhi?

Fine di una leggenda da sempre infondata. I 194 miliardi di euro del Pnrr che stanno piovendo sull’Italia non li ha procurati il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, quand’era Presidente del Consiglio, ma molto più prosaicamente un algoritmo predisposto – udite, udite! – da due funzionari olandesi dell’Unione europea. Lo ha raccontato l’eurocommissario ed ex premier Paolo Gentiloni nel nuovo libro di Paolo Valentino, giornalista di spicco del Corriere della Sera, “Nelle vene di Bruxelles”. Adesso che il mistero è svelato, chi consolerà Giuseppi Conte? E soprattutto, chi consolerà le vedove del Pd che, malgrado i tanti schiaffi finora ricevuti, continuano a vedere nel leader dei Cinque Stelle “il più alto punto di riferimento del progressismo italiano”? Complimenti, dunque, a Gentiloni, che non vuol saperne di diventare il presidente del Pd quando finirà il suo mandato europeo ma ha rifilato a Conte uno sganassone, come dicono a Milano, che dovrebbe aprire gli occhi ai suoi compagni del Pd, ammesso e non concesso che volessero farlo. Una piccola rivincita personale per Gentiloni, assurdamente sconfessato qualche settimana fa da Elly Schlein che ha spinto il suo partito a non approvare nel Parlamento europeo il nuovo Patto di stabilità, negoziato proprio dall’eurocommissario italiano.