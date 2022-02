Genertel, l’assicurazione full digital di Generali Italia, dopo lo sci guarda ai monopattini

Basta un click dallo smart phone e si può fare una polizza in un minuto, sospenderla o riattivarla in un secondo, fare una denuncia tramite una foto e avere un rimborso in 3 minuti. Il futuro delle assicurazioni è come lo propone Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia e 100% nativa digitale. Dopo la polizza per lo sci da fare mentre si sta andando sulle piste, si sta valutando quella per i monopattini.

Essere nativi digitali significa dare per scontato di poter ottenere ogni servizio attraverso il proprio smart phone. A farlo in campo assicurativo, lungo tutta la filiera del processo fino al rimborso finale, ci pensa Genertel che sta sfornando polizze full digital, anche in ambiti al di fuori del settore auto. E’ appena stata lanciata la polizza Genertel Sci e già la compagnia sta valutando come affrontare il tema dei monopattini elettrici.

Proprio in questi giorni la Regione Lombardia – che insieme alla Regione Lazio ha il maggior numero di incidenti su monotattini elettrici– ha avanzato una proposta di legge volta a modificare le norme già stabilite dal governo a novembre sull’utilizzo dei monopattini, con la richiesta, tra l’altro, dell’obbligo di copertura assicurativa per tutti.

“Il tema dei monopattini elettrici è sicuramente di attualità e stiamo monitorando la situazione” ha detto a Firstonline Fabio Moraldi, responsabile area industria di Genertel. “Abbiamo già alcune nostre polizze con opzioni dedicate ai veicoli elettrici, mentre per polizze dedicate valuteremo anche in relazione all’evoluzione normativa, come fatto in ambito sci”.

La nuova Genertel nata lo scorso ottobre è la prima insurtech italiana

A ottobre è stata lanciata una nuova versione di Genertel, 100% nativa digitale, con il preciso obbiettivo di rendere il più semplice e il più agevole possibile il percorso assicurativo.

“La nuova Genertel è la prima grande Insurtech italiana, che – grazie a tecnologie avanzate- risponde digitalmente a tutte le fasi: dall’apertura di una polizza, fino al rimborso, nel modo più semplice possibile” dice Moraldi.

Rispondendo tempestivamente all’entrata in vigore a inizio anno della nuova normativa che obbliga all’assicurazione sui campi da sci, Genertel ha lanciato a inizio febbraio le nuove polizze Genertel Sci e Genertel Sci+ con cui viene anche “superato il range di copertura obbligatoria con garanzie aggiuntive per proteggere sé stessi e i propri cari, la propria attrezzatura, oltre che ricevere assistenza e rimborsi in caso di infortunio che impedisca l’attività sportiva”.

Tra le caratteristiche dell’assicurazione, l’opportunità di assicurare in un’unica polizza fino a 10 persone (anche non familiari), la flessibilità temporale della copertura con soluzioni di protezione attiva da 1 a 30 giorni, e la possibilità di tutelarsi per una molteplicità di sport invernali: sci, sci alpino, sci di fondo e snowboard, pattinaggio su ghiaccio, ciaspole da neve e slittino.

Tutto sullo smart phone, fin dall’apertura della polizza su misura

“Offriamo una combinazione di garanzie molto flessibile per il cliente, un prodotto modulare, con un numero di garanzie molto elevato rispetto ai prodotti disponibili sul mercato” dice Moraldi. “Il cliente può scorrere sul suo smart phone il suo prodotto personalizzato in totale autonomia, configurarlo, acquistarlo tramite carta o PayPal. Basta che lo faccia 30 minuti prima di accedere agli impianti sciistici, magari mentre è già in macchina per recarsi nella località scelta” dice Moraldi.

Obiettivo: alzare il punteggio per la soddisfazione del cliente

Il nuovo prodotto rappresenta un passo in avanti nella strategia “Facciamola Semplice” avviata a dicembre 2021, con cui la nuova piattaforma della compagnia, guidata da Maurizio Pescarini, “punta a rendere l’esperienza del cliente più semplice, veloce e personalizzata basata su quattro ecosistemi di bisogno: mobilità, casa, benessere e pet” dicono alla compagnia. “Avevamo annunciato altre novità in ambito casa, salute e pet fra fine 2022 e inizio 2023, ma abbiamo accelerato molto questo percorso in ambito benessere, lanciandoil prodotto sci come primo prodotto non motor della nuova compagnia digitale”

Genertel ha in programma per i prossimi 3 anni di rafforzare l’indice di mercato per soddisfazioni dei clienti e portare il Nps (Net Promoter Score) in crescita di 22 punti fino a superati i 50 punti.