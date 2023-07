Generali sostiene “Rockin’1000 for Romagna”, concerto con 1.000 musicisti per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione

Rockin’1000 è la più grande band rock al mondo e conta oltre 70.000 elementi. Il ricavato andrà in beneficienza per sostenere persone e territori colpiti dall’alluvione

Il 29 luglio, a Cesena, Generali e la sua divisione Cattolica sosterranno il concerto di “Rockin’1000 for Romagna” per aiutare le popolazioni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna colpite dalle recenti alluvioni.

Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth è un gruppo musicale composto da oltre 70.000 musicisti da tutto il mondo, professionisti e non, nato in Italia nel 2014. Dopo essersi esibito nelle principali capitali mondiali, come Parigi, Francoforte, San Paolo e Madrid, il gruppo tornerà nella città dove tutto ha avuto inizio per invitare i Foo Fighters, celebre band statunitense, a esibirsi nella città romagnola.

Ricavato devoluto in beneficienza per le popolazioni alluvionate

Generali, insieme a Cattolica, sostiene l’evento per dimostrare la propria vicinanza alle persone, alla Rete agenziale e ai clienti. Questo sostegno va oltre l’aspetto economico, poiché il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza per aiutare le popolazioni e le province coinvolte, fornendo un supporto concreto. Ma non solo: l’obiettivo è anche quello di regalare un momento di spensieratezza e speranza a chi è stato colpito dalle alluvioni. Inoltre, i dipendenti di Generali saranno coinvolti direttamente nell’evento, con quattro di loro che parteciperanno come musicisti protagonisti tra i 1000 presenti sul palco, rendendo l’azione corale ancora più significativa e coinvolgente.

Al concerto sarà presente un unità mobile di Generali

Durante il concerto presso lo Stadio Manuzzi di Cesena, sarà presente l’unità mobile di Generali, che rappresenta il protocollo “Qui per Voi – Team Eventi Naturali”, il modello attraverso il quale la Compagnia interviene direttamente sul posto con la presenza di personale qualificato. Generali “Qui per Voi” ha l’obiettivo di garantire vicinanza ai propri clienti, individuando soluzioni concrete a beneficio del territorio e di chi lo abita favorendo una pronta ripresa per tutti.

“Come Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante, vogliamo essere presenti sul territorio con azioni concrete e immediate. Lo facciamo non solo mettendo a disposizione la nostra competenza nella progettazione di soluzioni innovative in ogni ambito di protezione ma anche con progetti di valore, che lascino una traccia tangibile. Dopo i momenti difficili vissuti anche dalle nostre Agenzie e dai loro clienti, siamo qui a Cesena al Rockin’1000 per contribuire a dare un segnale di ripartenza, di fiducia nel futuro e di vicinanza al territorio.” ha dichiarato Arianna Nardi, Responsabile Marketing Generali Italia e Cattolica.