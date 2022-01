Generali sale nel capitale di due joint venture indiane

Il Leone investe 192 milioni di euro e conquista la quota di maggioranza nel capitale di due compagnie assicurative indiane attive nei segmenti Vita e Danni

Generali annuncia di aver dato il via libera al riassetto delle joint venture in India. In una nota, il Leone spiega di aver conquistato la maggioranza del capitale di due compagnie assicurative attive rispettivamente nei segmenti Danni e Vita.

Nel dettaglio, il gruppo italiano ha acquisito da Future Enterprises Limited il 25% delle azioni di Future Generali India Insurance, attiva nel Danni, per un corrispettivo di circa 145 milioni, salendo così al 74%. Nell’anno fiscale chiuso a marzo 2021 Future Enterprises ha registrato una raccolta premi pari a circa 450 milioni.

Nel comparto Vita, invece, Generali ha acquistato da Industrial Investment Trust Limited il 16% di Future Generali India Life per un corrispettivo di circa 26 milioni. Generali sottoscriverà inoltre un aumento di capitale riservato per un ammontare di circa 21 milioni. Con le due operazioni, Generali arriverà al 68% in Future Generali India Life, con opzione a incrementare fino al 71% entro la fine del 2022 attraverso ulteriori aumenti di capitale riservati. A marzo 2021 FGIL ha registrato circa 150 milioni di euro di premi lordi.