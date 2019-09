Generali: riacquisto bond, ecco i risultati

Il prezzo finale di riacquisto sarà definito in giornata, poi Generali farà sapere se avrà accettato o no le offerte e l’importo finale di accettazione

Lo scorso 16 settembre Generali ha annunciato il riacquisto per cassa di tre serie di bond subordinati e il lancio di nuovo green bond. Oggi, 23 settembre, la compagnia del Leone, fornisce i primi risultati indicativi non vincolanti relativi al riacquisto.

Nel dettaglio, “alla scadenza dell’invito, l’offerente ha ricevuto offerte valide” per il riacquisto pari a 252,5 milioni di sterline di le obbligazioni “Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes”. 448 milioni il controvalore relativo all’emissione dei bond “Eur 750.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due July 2042”, mentre 265,8 milioni di euro saranno messi sul piatto per i titoli “Eur 1.250.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2042”. In quest’ultimo caso il gruppo ha annunciato un Fattore di Riparto indicativo e non-vincolante del 38,4%.

Il prezzo finale di riacquisto per ciascuna serie verrà definito in giornata.

“Il riacquisto dei bond è condizionato al buon esito dell’offerta di nuovi titoli nei termini ritenuti soddisfacenti per l’offerente”, sottolinea la società in una nota.

Dopo la definizione del prezzo di riacquisto, la compagnia assicurativa di Trieste farà sapere se avrà accettato o no le offerte di titoli di ogni serie e l’importo finale di accettazione.

La data di regolamento è stata fissata per il primo ottobre prossimo, giorno in cui Generali verserà ai detentori di bond, il corrispettivo di acquisto e il rateo di interessi in relazione ai titoli da riacquistare.

Nel frattempo a Piazza Affari il titolo Generali guadagna lo 0,3% a 17,9 euro a fronte di un Ftse Mib in ribasso dell’1,1%.