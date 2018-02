Generali premiata per il migliore Net Promoter Program del mondo

All’evento erano presenti oltre 375 partecipanti provenienti da 25 paesi diversi per discutere dell’attuale andamento del settore della Customer Experience e delle sfide del settore.

Il Net Promoter Program di Generali è stato riconosciuto da Medallia – società leader per la gestione, la consulenza e i software in ambito Customer Experience – come uno dei programmi NPS di maggior successo e ampiezza al mondo durante l’evento Experience Europe 2017 tenutosi a Londra. All’evento erano presenti oltre 375 partecipanti provenienti da 25 paesi diversi per discutere dell’attuale andamento del settore della Customer Experience e delle sfide del settore.

Il Net Promoter System consente alle aziende di ricevere un riscontro in tempo reale da parte dei clienti e di migliorare i propri servizi sulla base delle problematiche individuate. Il programma NPS di Generali, pensato non solo per i clienti retail ma anche per aziende e distributori, ha contribuito a fare di Generali una compagnia assicurativa sempre più incentrata sul cliente, in grado di offrire soluzioni simpler, smarter e faster e accrescere il livello di preferenza dei consumatori.

Generali ha implementato, da dicembre 2014, il Net Promoter System in 54 business unit, inviando ad oggi quasi 5,5 milioni di sondaggi e ricevendo oltre un milione di risposte da clienti, agenti e intermediari in tutto il mondo.

Isabelle Conner, Group Chief Marketing & Customer Officer di Generali, ha commentato: “Questo riconoscimento premia il lavoro svolto dalle 54 business unit di Generali e valorizza il lavoro che stiamo facendo per rendere il Gruppo sempre più incentrato sui clienti. È importante ascoltare i nostri clienti per capirne le aspettative, ma ancora più importante è agire sulla base del loro riscontro ed eliminare i punti deboli. Il programma Net Promoter System contribuisce in modo significativo al processo di trasformazione intrapreso dalla Compagnia”.