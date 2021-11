Generali premiata ai Geo Awards per il piano di azionariato

Il piano “We Share” di Generali ha ricevuto riconoscimenti in tre categorie: miglior piano di comunicazione, migliore uso di un piano azionario a supporto della Responsabilità Sociale d’Impresa e migliore iniziativa nell’educazione finanziaria

Generali è stata premiata ai Global Equity Organization Awards per We Share, il piano di azionariato destinato ai dipendenti del gruppo. Lo comunica la compagnia triestina in una nota, spiegando che il riconoscimento è arrivato in tre categorie: miglior piano di comunicazione, migliore uso di un piano azionario a supporto della Responsabilità Sociale d’Impresa e migliore iniziativa nell’educazione finanziaria. Generali diventa così “l’azienda più premiata di tutte le edizioni dell’evento”, si legge ancora nella nota.

Fondata nel 1999, la Global Equity Organization sostiene dirigenti aziendali e professionisti che si occupano di creare e gestire i piani di azionariato per i propri dipendenti a livello nazionale e globale.