Generali, nuova strategia sul clima: disinveste dal carbone e punta sul green

Il cda di Generali ha approvato la nuova strategia sul cambiamento climatico decidendo di sostenere nuovi investimenti green per 3,5 miliardi di euro entro il 2020 e di ridurre di 2 miliardi gli investimenti nel carbone fino all’esaurimento – Aumenta l’offerta dei prodotti a valenza ambientale

Il Cda di Generali ha approvato la strategia sul cambiamento climatico che prevede 3,5 miliardi di euro di nuovi investimenti green entro il 2020 e il disinvestimento di 2 miliardi dal carbone. Lo riferisce una nota.

Al contempo, “aumenta l’offerta dei prodotti a valenza ambientale” e viene avviato un “dialogo con gli stakeholder per favorire la transizione verso una società a basso impatto ambientale”.

Con riferimento all’attuale esposizione al settore del carbone, pari a circa 2 miliardi, Generali “dismetterà gli investimenti azionari e disinvestirà gradualmente da quelli obbligazionari, portandoli a scadenza o valutando la possibilità di dismetterli prima della scadenza”.

Il Group Ceo, Philippe Donnet, ha dichiarato: “La tutela dell’ambiente e l’adozione di azioni efficaci per fronteggiare il cambiamento climatico rappresentano temi centrali per Generali. Con questa strategia d’azione, che da’ seguito a una serie di iniziative avviate da tempo, la compagnia rafforza il proprio ruolo di leader come impresa responsabile, per contribuire a una società sana e sostenibile”.