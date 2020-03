Generali Italia: nuove coperture per il Coronavirus

Generali Italia e Alleanza Assicurazioni hanno annunciato nuove coperture assicurative per famiglie e imprese che devono affrontare l’emergenza coronavirus

Generali Italia e Alleanza Assicurazioni lanciano in tutta Italia nuovi servizi per aiutare famiglie e imprese ad affrontare l’emergenza coronavirus.

Chi ha sottoscritto la polizza Immagina Benessere di Generali (con indennizzo forfettario per intervento chirurgico) oppure la soluzione Grandi Cure della polizza Semplice di Alleanza Assicurazioni riceverà un indennizzo pari al 10% del capitale assicurato in caso di ricovero in terapia intensiva per il coronavirus. È prevista anche una diaria per ogni giorno di ricovero ospedaliero e di convalescenza. Infine, Alleanza aumenterà l’età massima assicurabile per la copertura malattia da 65 a 75 anni, la stessa quota prevista da Generali Italia.

Per quanto riguarda le imprese, gli assicurati di Generali Italia con polizze Commercio (che prevedono la diaria di interruzione d’esercizio), in caso di chiusura forzata dell’attività a causa del coronavirus, otterranno un’estensione gratuita di tre mesi della copertura.

“Queste iniziative per le famiglie e le imprese saranno estese anche ai nuovi clienti e sempre in forma gratuita per tutti i contratti sottoscritti nei prossimi tre mesi”, si legge nella nota di Generali Italia.

Inoltre, la compagnia ha avviato una campagna per informare i clienti sui servizi e le garanzie delle sue soluzioni dedicate a privati, professionisti e imprese nel contesto del Coronavirus.

In precedenza, Generali Italia e Alleanza Assicurazioni avevano annunciato un intervento specifico a sostegno dei clienti che vivono nei Comuni identificati come “focolai del coronavirus”, ovvero la sospensione, la proroga e la dilazione dei premi per coperture vita e danni (retail e middle market), comprese le polizze sulle auto.

Per maggiori informazioni, i clienti di Generali Italia e di Alleanza Assicurazioni possono rivolgersi alle agenzie e ai consulenti assicurativi presenti sul territorio, oppure visitare i siti di Generali e di Alleanza.

Inoltre, per gestire l’emergenza in modo rapido, Generali Italia ha messo a disposizione degli agenti e dei clienti il numero verde 800.867.222.