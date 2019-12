Generali Italia, il lavoro lo “disegna” direttamente il candidato

Oltre 300 partecipanti al “Candidate Journey Contest” di Generali Italia, una sfida online dedicata a giovani tra i 18 e i 30 anni per ideare, disegnare e progettare l’esperienza di ricerca lavoro in Generali Italia – Ai vincitori un viaggio nella Silicon Valley.

Dalla Gamification, che permette ai candidati di trovare posizioni coerenti alle loro competenze e interessi, alla e-room che permette al candidato di mostrare le proprie attitudini relazionali. Questi sono alcuni dei migliori prototipi selezionati al “Candidate Journey Contest” di Generali Italia che si è concluso con la premiazione del team vincitore, presso la Torre Hadid di Generali a Milano.

Il Digital Contest, che ha preso il via il 22 settembre 2019, nasce con l’idea di dar vita al “viaggio del candidato” in un ambiente digitale innovativo dove azienda e candidati stabiliscano una relazione vincente per entrambi.

Oltre 300 partecipanti provenienti da atenei di tutta Italia – tra appassionati di tecnologia, con skills di design, grafica, marketing, comunicazione, social media, risorse umane, project management o business analysis – si sono affrontati in una sfida online di 12 settimane.

Ogni team ha potuto realizzare un prototipo grazie alla metodologia di Design Thinking, a oltre 30 moduli formativi sui maggiori trend dell’era digitale – realizzati da Generali Academy che ha recentemente ottenuto la certificazione Asfor – e al costante supporto di 20 esperti di business transformation, digital innovation e big data.

Ad aggiudicarsi la sfida è stato il team “Sughi Pronti” composto da Andrea Lela, Chiara Girardini e Andrea Ardovini: in palio un viaggio studio presso la Silicon Valley di San Francisco.

Il progetto vincitore prevede lo “sviluppo di un sistema di filtri e ricerca intelligente per profilare i candidati e suggerire loro posizioni coerenti alle loro competenze, interessi, dati e personalità (individuata attraverso dei test). Il processo di application è veloce e personalizzato a seconda della posizione ideale e prevede anche un percorso di gamification. I candidati non selezionati potranno accedere in Generali Talent Farm dove avranno accesso a percorsi formativi certificati, potranno iscriversi ad hackathon, contest digitali, partecipare a sondaggi e vedere in anteprima le nuove job position impostando notifiche personalizzate”.

L’iniziativa rientra nel più ampio processo di accelerazione della Compagnia basato su semplificazione e innovazione verso un modello organizzativo agile, moderno e innovativo, per questo Generali Italia ha voluto ridisegnare anche il candidate journey, per renderlo più efficace e in linea con la realtà che è oggi.