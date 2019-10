Generali Italia, Fca e Fca Bank: accordo sulla mobilità

Internet of things e nuovi servizi digitali al centro dell’intesa – Nuovi servizi già entro la fine dell’anno – Nell’intesa anche Leasys per la distribuzione di servizi assicurativi sulle auto Fca

Nuovi servizi digitali assicurativi e Internet of Things al centro dell’accordo strategico e commerciale tra Generali Country Italia, Fiat Chrysler Automobiles Italy e FCA Bank siglato oggi a Milano.

Soluzioni assicurative innovative, servizi digitali, assicurazione istantanea e servizi integrati per i clienti, secondo quanto annunciato, saranno pronti già entro la fine dell’anno.

Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia e di Global Business Lines ha spiegato durante la conferenza stampa del 3 ottobre a Milano: “Meno di un anno fa abbiamo dato vita con FCA ad un asse italiano per il primo ecosistema di mobilità connessa e per sviluppare soluzioni e servizi innovativi per le nuove forme di mobilità. Il nostro obiettivo è assicurare lo spostamento delle persone e non solo delle auto. Con questo nuovo approccio alla mobilità puntiamo a superare l’obiettivo di 2,5 milioni di clienti connessi entro il 2021”.

La partnership abbraccia anche le soluzioni assicurative per le auto della flotta di Leasys e la distribuzione di polizze auto da parte di FCA Bank presso la rete dei concessionari FCA e interesserà diversi mercati europei: per quanto riguarda Leasys, in Italia saranno oltre 90.000 i veicoli FCA assicurati Generali, sia per i clienti Retail che per il noleggio e il car sharing, mentre in Germania, Francia, e Polonia, la partnership le soluzioni assicurative riguarderanno per le auto dei clienti retail.

Frutto dell’accordo è anche un nuovo cantiere, già avviato, con l’obiettivo di sviluppare nel 2020 prodotti e servizi specifici legati all’auto elettrica: come le coperture assicurative dedicate e i servizi per facilitare la ricarica della batteria dell’auto.

“Per FCA l’iniziativa annunciata oggi rientra nell’ambito del nuovo “ecosistema” globale per veicoli connessi, annunciato lo scorso mese di aprile, che migliorerà le funzionalità online dei propri veicoli in tutto il mondo”, spiega il coo per la regione Emea, Pietro Gorlier. “La piattaforma, infatti, oltre ad offrire un ambiente tecnico ideale per i veicoli elettrici, supporterà anche la gamma di servizi per la mobilità di FCA, fra cui appunto le opzioni di tariffe al chilometraggio, polizze assicurative basate sull’utilizzo effettivo del veicolo, distribuite da FCA Bank presso la rete dei concessionari del Gruppo”.

Per Fca non si tratta della prima incursione in tema di mobilità elettrica, già con Terna è stato avviato il primo progetto per sperimentare la capacità di una intera flotta di veicoli di interagire con il sistema elettrico attraverso la tecnologia Vehicle-to-Grid, e quindi di essere non solo consumatrice ma anche produttrice di energia.