Generali Italia e Confindustria insieme per diffondere la cultura della cyber security tra le aziende

L’accordo prevede la realizzazione di un rapporto sullo stato cyber delle aziende italiane e workshop formativi per diffondere tra le imprese la cultura della cyber sicurezza

Promuovere, valorizzare e diffondere tra le imprese la protezione dai rischi di cyber security. È l’obiettivo dell’accordo triennale firmato da Confindustria e Generali Italia, consapevoli di queste necessità. Se da un lato la pandemia ha accelerato i processi di trasformazione digitale delle aziende per agevolare il lavoro da remoto dall’altro si è assistito ad un incremento delle truffe e delle fake news. Dunque, la sicurezza informatica, anche alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche, riveste un ruolo sempre più importante sia a livello personale sia a livello aziendale.

Nel dettaglio, la partnership prevede lo sviluppo del Cyber Index, il rapporto sullo stato cyber delle imprese italiane, che sarà presentato a fine anno. L’obiettivo è quello di evidenziare il livello di conoscenza dei rischi cyber all’interno delle organizzazioni aziendali, le relative modalità di approccio alla gestione di tali rischi e la pubblicazione e condivisione dei risultati conseguiti.

Attraverso la compilazione di un questionario, definito da Generali Italia con il supporto di esperti del settore, e la somministrazione della survey da parte di Confindustria alle proprie associate, i dati analizzati verranno illustrati nel Cyber Index. Il rapporto sarà aggiornato annualmente, per fornire così una fotografia dettagliata dello stato della sicurezza digitale delle imprese italiane.

Inoltre, nell’ottica di aumentare la conoscenza su temi di cyber security e di attacchi informatici per le imprese, sono previsti incontri di formazione e workshop su base territoriale. Gli esperti di Generali Italia e la rete agenziale coinvolgeranno, con la loro consulenza di valore, le imprese associate a Confindustria, per garantire una maggior consapevolezza dei rischi legati alla crescente digitalizzazione e per proteggere le imprese dal crimine informatico.

“La sicurezza informatica è una condizione indispensabile per tutelare il valore di un’impresa e per assicurarne la crescita in termini di competitività”, ha sottolineato Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria e che si tratta di un investimento fondamentale per sensibilizzare le imprese “sui rischi legati all’utilizzo delle tecnologie digitali”.

“Vogliamo contribuire a diffondere tra le imprese la cultura della cyber sicurezza, ad accrescere la consapevolezza della vulnerabilità rispetto al rischio informatico e a porre l’attenzione sull’importanza di adottare adeguate protezioni assicurative”, ha aggiunto Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines.