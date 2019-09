Generali Italia: Boccardo nuovo Ad di Genagricola

Torinese, classe 1969, Boccardo approda a Genagricola dopo un’esperienza maturata come responsabile marketing, commerciale e direttore generale in multinazionali attive nel comparto del Fast Moving Consumer Goods

Igor Boccardo è il nuovo amministratore delegato di Genagricola, holding agroalimentare di Generali Italia.

Torinese, classe 1969, Boccardo approda a Genagricola dopo un’esperienza maturata come responsabile marketing, commerciale e direttore generale in multinazionali attive nel comparto del Fast Moving Consumer Goods.

“Siamo lieti di accogliere Igor nella squadra di Genagricola, certi che la sua esperienza e le competenze maturate nel corso della sua carriera sapranno guidare la società verso nuovi ambiziosi obiettivi, consentendo a Genagricola di rappresentare un punto di riferimento nel panorama dell’Agricoltura italiana”, commenta Giancarlo Fancel, presidente di Genagricola.

Il gruppo Genagricola è costituito da 25 realtà agricole per un totale di 15.000 ettari di terreno tra Italia e Romania, di cui 900 coltivati a vigneto e situati in Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Romania.

L’Azienda, impegnata nei settori delle colture erbacee, dell’allevamento, della viticoltura, della produzione di energie rinnovabili e della forestazione, ha chiuso il 2018 con un fatturato di 56 milioni di euro derivante per il 60% dalla produzione agricola tradizionale e dall’energia generata dalle due centrali a biomasse di proprietà, mentre per il 40% dalla produzione vitivinicola, con oltre 4 milioni di bottiglie distribuite in tutto il mondo attraverso 8 brand.