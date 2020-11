Generali Italia anticipa pagamento fatture a 1.000 fornitori

Il Leone propone alle aziende di medie e piccole dimensioni una selezione di fatture per le quali è possibile richiedere l’anticipo immediato, senza aspettare il 60/90 giorni canonici

Dal 2 novembre Generali Italia mette a disposizione di circa 1000 fornitori che prestano servizio all’azienda uno strumento di sostegno alla loro attività, cioè l’anticipo immediato del pagamento fatture rispetto ai 60/90 giorni di pagamento medio. È quanto il Leone in una nota.

“Attraverso una nuova piattaforma che utilizza algoritmi automatici – si legge – Generali Italia propone alle aziende di medie e piccole dimensioni una selezione di fatture per le quali è possibile richiedere l’anticipo in modo semplice, automatico ed efficiente. Un nuovo strumento, questo, che Generali Italia ha adottato per consolidare le partnership con i propri fornitori, ai quali mette a disposizione una liquidità di circa 50 milioni annui, diventando così punto di riferimento per le proprie aziende fornitrici e rafforzando ulteriormente la strategia partner di vita”.