Generali compra Liberty Seguros per 2,3 miliardi e si rafforza in Europa

Grazie a questa operazione, Generali rafforza il proprio posizionamento nel ramo Danni in Spagna e Portogallo ed entra in Irlanda e Irlanda del Nord

Generali fa shopping in Spagna e si consolida in Europa. La compagnia del Leone ha raggiunto un accordo per l’acquisto della compagnia assicurativa Liberty Seguros da Liberty Mutual. L’operazione, realizzata per cassa, vale 2,3 miliardi di euro, una cifra che comprende l’intero eccesso di capitale di Liberty Seguros che “garantirà significativi benefici finanziari”, si legge nella nota del gruppo assicurativo.

L’acquisizione di Liberty Seguros e le stime di Generali

L’operazione, sottolinea la società guidata da Philippe Donnet, è “una rara opportunità”, ma è anche coerente con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” e permetterà al gruppo di crescere ulteriormente, rafforzando il proprio posizionamento nel business Danni in Spagna (quarta nel paese) e in Portogallo (seconda) ed entrare in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Dall’operazione la società prevede di generare economie di scala attraverso la riduzione dei costi, l’ottimizzazione dei sistemi IT, il cross-selling dei prodotti Generali e anche grazie al comprovato track record del Gruppo nelle integrazioni.

“Le competenze distributive digitali di Liberty Seguros rappresentano un importante acceleratore per lo sviluppo dell’iniziativa strategica del gruppo relativa a una piattaforma multipaese per il canale diretto”, sottolinea Generali che stima un impatto sul Solvency Ratio del gruppo pari a circa -9,7 punti percentuali.

Cosa fa Liberty Seguros

Liberty Seguros è una compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord. Ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022.

La compagnia acquisita ha oltre 1,2 miliardi di euro di premi emessi nel 2022 ed è focalizzata principalmente nel ramo Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. La società opera attraverso agenti, broker e canali diretti, oltre ad accordi distributivi e partnership di bancassurance. Inoltre, l’iniziativa ha l’obiettivo di fare leva sulle competenze sviluppate da Genertel per definire un’offerta digitale nel business Danni retail, focalizzata sul business auto, garantendo un’interazione continua con i clienti.

L’acquisizione è soggetta ad approvazioni regolamentari, come previsto per operazioni di questa tipologia. Citigroup e Credit Suisse hanno agito in qualità di advisor finanziari; Clifford Chance, Morais Leitao e Matheson in qualità di advisor legali dell’operazione.