Generali: Christian Kanu nominato amministratore delegato di Generali Global Corporate & Commercial

La nomina avrà effetto dal 30 gennaio 2023. Kanu gestirà l’implementazione del business di Generali Global Corporate & Commercial in tutti i mercati in cui GC&C è presente.

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), divisione del Gruppo Generali, ha nominato Christian Kanu nuovo amministratore delegato. La nomina avrà effetto dal 30 gennaio 2023.

La GC&C, creata nel 2012, ha il compito di integrare e sviluppare a livello internazionale il business danni e i servizi assicurativi rivolti alle medie e grandi imprese.

Chi è Christian Kanu

Christian Kanu, ex CEO di Tokio Marine Europe, si laureato in Ingegneria presso l’Università “La Sapienza” di Roma e ha un master in Business Administration presso la Cranfield School of Management (UK). Vanta 20 anni di esperienza nel settore assicurativo. Si è inoltre occupato della gestione di reti distributive e portafogli assicurativi ad alto rendimento. Nel corso degli anni ha ricoperto varie posizione di vertice in diversi mercati e paesi.

Compito del nuovo CEO sarà quello di sviluppare il mercato e il business nei paesi dove GC&C è presente, in linea con le priorità del piano strategico di Gruppo “Lifetime Partner 24: Driving Growth“.

“Sono felice di dare il benvenuto a Christian Kanu, un leader con una solida ed estesa esperienza internazionale nel settore assicurativo. Il suo background multiculturale e multinazionale si adatta perfettamente alla forte natura internazionale di GC&C; sono sicuro che sotto la sua guida la business unit continuerà ad avere ancora più rilevanza nel mercato corporate” ha dichiarato Jean-Laurent Granier, Country Manager France, Europe Assistance & Global Business Lines nel commentare la nomina a CEO di Kanu.

Manlio Lostuzzi, Regional Officer International – Central Eastern Europe Region e attuale CEO ad-interim di GC&C, manterrà il suo ruolo in GC&C fino al 29 gennaio 2023.