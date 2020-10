Generali: chiusa la fusione delle controllate in Portogallo

Seguradoras Unidas, acquisita dal Leone a gennaio, ha incorporato Generali Companhia de Seguros e Generali Vida Companhia de Seguros – La società nata dalla fusione è stata rinominata Generali Seguros

Il primo ottobre Generali ha completato la fusione delle compagnie assicurative controllate in Portogallo. Il processo era stato avviato dopo l’acquisizione di Seguradoras Unidas, avvenuta all’inizio di gennaio.

Nel dettaglio, il Leone spiega in una nota che Seguradoras Unidas ha incorporato Generali Companhia de Seguros e Generali Vida Companhia de Seguros. La società nata dalla fusione è stata rinominata Generali Seguros.

“Tutte le approvazioni richieste per l’operazione sono state ottenute con successo dal regolatore in quattro mesi – si legge nella nota – consentendo a Generali di procedere con rapidità nell’integrazione e nello sviluppo di piani di crescita per nel Paese”.

Pedro Carvalho sarà l’amministratore delegato della nuova società portoghese e riporterà direttamente a Jaime Anchústegui, Ceo International di Generali.

A metà mattina il titolo in Borsa di Generali cede lo 0,13%, a 11,85 euro quando il FtseMib perde lo 0,25%. Nella media dell’ultimo mese, le azioni del Leone hanno lasciato sul campo il 9,40%, mentre la performance a un anno registra una flessione del 33,48%.