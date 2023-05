Generali cede la controllata tedesca Pensionskasse ai cinesi di Fosun

Il gruppo del Leone specifica che la transazione incrementerà di circa 10 punti il Solvency ratio in Germania e di un punto quello del gruppo

Generali vende la tedesca Pensionskasse ai cinesi di Fosun. Il Leone di Trieste ha raggiunto un accordo con Frankfurter Leben, una società tedesca controllata dal conglomerato cinese Fosun International, per la cessione di Generali Deutschland Pensionskasse. Lo ha annunciato il gruppo in una nota con cui ha precisato che” la transazione incrementerà di circa 10 punti percentuale il Solvency Ratio in Germania e di un punto percentuale quello di Generali”. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 2023 e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca.

L’operazione, prosegue la nota, è in linea con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” del gruppo, che prevede di migliorare il profilo e la profittabilità del business Vita, proseguendo il processo di ottimizzazione dei portafogli esistenti per ridurre l’assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo.

Per la transazione, Goldman Sachs ha agito in qualità di consulente finanziario e Hengeler Mueller in qualità di consulente legale.

Le altre cessioni già realizzate in Germania

Per Generali non è la prima cessione di portafoglio Vita. Nel 2018, sempre in Germania, Generali aveva realizzato la maxi-cessione di Generali Leben a Viridium. In quel caso l’incasso per il Leone era stato di 1 miliardo, oltre al rimborso di 900 milioni di strumenti subordinati.

Generali Deutschland Pensionskasse

La controllata tedesca del Leone di Trieste, con circa 2,8 miliardi di euro di riserve di capitale e 150.000 polizze, nasce nel 2002 come compagnia specializzata nell’offerta previdenziale. Il portafoglio è stato principalmente sottoscritto negli anni 2003-2005.