Generali: al Meeting di Rimini nella Piazza Generali Cattolica

Per la prima volta Generali parteciperà al Meeting per l’amicizia fra i popoli con la divisione Cattolica. Piazza Generali Cattolica è il luogo per far conoscere le storie di solidarietà e inclusione del progetto “Una mano a chi sostiene”

Generali parteciperà al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, iniziativa nata nel 1980 per promuovere la cultura contemporanea. L’evento si terrà dal 20 al 25 agosto a Rimini. Quest’anno, per la prima volta, parteciperà anche con la sua divisione Cattolica, recentemente integrata nel Gruppo Generale a luglio che opera in settori distintivi quali il mondo degli Enti Religiosi e del Non Profit, oltre a quello agroalimentare.

Per l’occasione, verrà allestita la Piazza Generali Cattolica all’interno degli spazi fieristici messi a disposizione per l’evento.

La Piazza Generali Cattolica

Piazza Generali Cattolica è un luogo aperto a tutti durante il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Qui, saranno presentate anteprime delle storie di solidarietà e inclusione sostenute da Cattolica tramite l’iniziativa “Una mano a chi sostiene”. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Cattolica e mira a promuovere progetti ad alto impatto sociale sviluppati da enti Non Profit in Italia. Saranno destinati complessivamente 500.000 euro di donazioni a favore dei 26 progetti non profit vincitori sul territorio italiano.

Nella 44ª edizione del Meeting, il cui tema è “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, si esplorerà il significato profondo dell’amicizia, la sua forza generativa, le origini e le prospettive per la vita di ogni individuo e per la creazione di una nuova socialità. Durante l’evento, Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, e Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia, terranno dei discorsi.

“Come Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante, siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il Meeting per l’amicizia fra i popoli, di cui condividiamo valori, visione e missione. In questo senso, Piazza Generali Cattolica, un luogo di incontro e confronto, rappresenta quella che è la nostra ambizione in termini di sostenibilità, principio ispiratore del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth: contribuire alla creazione di una società sana, resiliente e sostenibile, dove le persone possano progredire e prosperare. È in questo modo che interpretiamo il ruolo d’impresa responsabile che crea valore durevole per tutti i nostri stakeholder e per l’intera comunità” hanno dichiarato Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia e Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia.

La divisione Cattolica

All’interno della divisione Cattolica opera la Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore (BUERTS), una struttura unica nel panorama assicurativo italiano. Composta da specialisti esperti nel settore, la BUERTS si impegna ad ascoltare, studiare e comprendere la Chiesa, l’Associazionismo Ecclesiale e il vasto mondo del Non Profit e del Terzo Settore. Essa si configura come un centro di alta professionalità e un punto di riferimento cruciale per queste realtà fondamentali per la crescita del Paese. L’obiettivo principale della BUERTS è comprendere e soddisfare le vere esigenze di assicurazione e protezione espresse dalle persone e dagli enti che operano a favore del Bene Comune nelle loro attività quotidiane. La partecipazione al Meeting di Rimini rafforza ulteriormente la relazione tra Generali e la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.