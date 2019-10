Gedi, Telecom Italiana, Mediobanca e Cdp: settimana scintillante

Quattro appuntamenti di grande rilievo nella settimana finanziaria che comincia oggi e che sono destinati ad intrecciarsi con l’andamento della Borsa e con gli equilibri di potere della Corporate Italia

Gedi, Telecom Italia, Mediobanca, Cdp: per la Corporate Italia si apre una settimana decisamente scintillante.

Il cda di Gedi, la società editrice di Repubblica, della Stampa, del Secolo XIX, dell’Espresso, di Limes, dei giornali locali, di radio e di siti di successo, si riunisce per la prima volta oggi dopo l’offerta d’acquisto del 29,9% avanzata da Carlo De Benedetti, ma già bocciata dai suoi figli, che teme la vendita della testata giornalistica – la Repubblica – a cui è affezionato da sempre.

L’avance dell’Ingegnere ha mandato letteralmente in orbita il titolo Gedi che nell’ultima settimana ha guadagnato in Borsa più del 23% risalendo dai minimi in cui era confinato. E’ difficile però i giochi si riaprano, anche se l’offensiva di CDB ha messo in evidenza quello che si sapeva da tempo e cioè che il Gruppo Espresso è arrivato al bivio e deve vendere, scindersi o cercare nuovi partner per affrontare una competizione che nel mondo dell’editoria si è fatta sempre più aspra.

Il caso Gedi non sarà però l’unico appuntamento di rilievo della settimana. Già oggi è in programma la nomina del nuovo presidente di Telecom Italia (ora Tim) nell’autorevolissima persona di Salvatore Rossi, fino alla scorsa primavera Direttore generale della Banca d’Italia, destinato ad esercitare il ruolo di presidente di garanzia per tutti gli azionisti della prima compagnia telefonica italiana in vista della possibile conversione delle azioni di risparmio in ordinarie e soprattutto del progetto di rete unica tra Tim e Open Fiber.

Attesa è anche la giornata di giovedì che ha in programma due avvenimenti di spicco di società che hanno recentemente animato la scena finanziaria. Il primo è la conference call dell’ad di Mediobanca, Alberto Nagel, che presenterà i conti del primo quadrimestre 2019 della banca di Piazzetta Cuccia ma che potrebbe cogliere l’occasione per rispondere a Leonardo Del Vecchio, nuovo arrembante azionista della banca che senza mezzi termini ha chiesto una gestione più dinamica dell’istituto.

Infine, nella giornata di giovedì, c’è il cda della Cassa depositi e prestiti (Cda), dove, salvo sorprese, dovrebbero essere formalizzate le dimissioni, troppo a lungo annunciate, del presidente Massimo Tononi. Gorno Tempini e Beltratti sembrano i candidati più gettonati anche se non i soli alla successione, ma la nomina richiederà ancora qualche tempo.