Gazprom taglia del 40% le forniture di gas alla Germania attraverso Nord Stream. E il prezzo vola

Gazprom taglia il gas da Nord Stream. L’annuncio fa schizzare il prezzo del gas in Europa che registra ad Amsterdam un netto rialzo di quasi il 9%

Gazprom taglia di oltre il 40% della sua capacità di consegna giornaliera di gas alla Germania tramite il gasdotto Nord Stream. Il colosso energetico russo ha giustificato la decisione chiamando in causa il ritardo di alcune apparecchiature inviate per la riparazione al gruppo tedesco Siemens. “Le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream possono attualmente essere garantite solo fino a un volume di 100 milioni di metri cubi al giorno”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione pubblicata su Telegram, aggiungendo che il volume giornaliero previsto è di 167 milioni di metri cubi. L’annuncio fa schizzare il prezzo del gas in Europa: il Ttf olandese, principale hub europeo, si attesta a 90,74 euro a megawattora, in rialzo dell’8,79%; a Londra il prezzo si attesta a 170 penny al Mmbtu (+ 10,60%).

Con il ritardo nella restituzione delle componenti da parte di Siemens, e dei “malfunzionamenti tecnici dei motori, solo tre unità di compressione del gas sono attualmente operative presso la stazione di compressione di Portovaya, vicino alla città nord-occidentale di Vyborg”, ha dichiarato Gazprom.

Non è chiaro dalla dichiarazione del colosso energetico russo se sia stata Siemens AG a ritardare i lavori di riparazione o se sia stata Siemens Energy, da cui l’azienda tedesca ha scorporato alcuni anni fa mantenendo una partecipazione del 35%. Ma nessuna delle due ha risposto immediatamente alle richieste di commento della Reuters.

Tutti i tagli di Gazprom all’Europa

Mosca ha perso diversi clienti europei del gas dopo aver chiesto a tutti i Paesi “ostili” di pagare il gas naturale russo in rubli in risposta alla raffica di sanzioni occidentali sull’Ucraina. Molti paesi si sono rifiutati come Polonia, Bulgaria, Finlandia e Paesi Bassi e hanno pagato con la sospensione delle forniture di gas naturale da parte della Russia.

I flussi in Europa continuano a fermarsi. Gazprom non esporta più gas in direzione ovest attraverso la Polonia tramite il gasdotto Yamal-Europe dopo le sanzioni russe contro EuRoPol Gaz, che possiede la sezione polacca. I flussi attraverso Yamal-Europa invece continuano a est (dalla Germania alla Polonia).

Inoltre, il mese scorso, l’Ucraina ha sospeso i flussi di gas russo attraverso uno dei due punti di transito verso l’Europa, interrompendo un terzo del gas russo che viene convogliato in Europa attraverso l’Ucraina.

I Paesi dell’Ue hanno cercato di ridurre la loro dipendenza dall’energia russa dall’inizio del conflitto, ma sono divisi dall’idea di imporre un embargo sul gas naturale, poiché diversi Stati membri dipendono fortemente dalle forniture energetiche di Mosca. E la Germania è proprio tra questi.