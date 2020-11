Condividi Twitter

Gas: Snam lancia Arbolia, Italgas cerca startup

Italgas ha lanciato un concorso per selezionare aziende in grado di contribuire alla sua trasformazione digitale – Snam e Cdp hanno creato invece una società che ha l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi in Italia entro il 2030

Italgas e I3P, incubatore di imprese del Politecnico di Torino, lanciano un concorso per startup. Si chiama “Ideas 4 Italgas” e punta a selezionare tecnologie in grado di contribuire alla trasformazione digitale che il gruppo di distribuzione del gas sta portando avanti. La ricerca si concentra su settori specifici: l’efficientamento energetico in ambito industriale e residenziale;

la gestione della flotta auto e la mobilità del personale;

il monitoraggio, la gestione e il controllo dell’infrastruttura di rete;

la sicurezza degli operatori sul campo;

lo sviluppo dei processi di filtraggio, trasporto e stoccaggio dei vettori energetici tradizionali e l’esplorazione di quelli emergenti (ad esempio idrogeno o gas blending). “Alla call possono partecipare gratuitamente sia startup innovative già costituite e iscritte nella sezione speciale del registro imprese con metriche (fatturato, clienti) e team formati e dedicati – spiega Italgas in una nota – sia piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese con asset risorse e team dedicati al progetto presentato (stadi di maturità: ready to market, prototipo validato, prototipo, idea)”. La raccolta delle candidature è aperta sul sito di Italgas fino a lunedì 7 dicembre. I partecipanti saranno poi valutati da un comitato di esperti che selezionerà i progetti finalisti entro il 21 dicembre. Infine, i vincitori saranno proclamati in occasione dell’evento finale che si svolgerà entro fine gennaio. Sempre in ambito di startup, Snam e Cdp hanno dato vita ad Arbolia, società creata per realizzare aree verdi nelle città e nei territori italiani. L’obiettivo è “contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta ai cambiamenti climatici – si legge in una nota – generando opportunità di sviluppo sociale ed economico”. Arbolia ha l’ambizione di piantare 3 milioni di alberi in Italia entro il 2030, che assorbirebbero circa 200mila tonnellate di CO2 ogni anno. “a società va incontro all’esigenza delle aziende di investire in interventi di questo tipo per ridurre la propria impronta carbonica”, prosegue la nota.