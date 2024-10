Gallerie d’Italia di Milano: esposto da domenica 6 ottobre il dipinto minimalista di Robert Ryman

Da domenica 6 Ottobre con ingresso gratuito, si potrà visitare alle gallerie d’Italia di Milano l’opera dell’artista Ryman dal titolo Surface Veil IV

Alle Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo, a partire da domenica 6 ottobre, viene presentato per la prima volta al pubblico Surface Veil IV, uno straordinario dipinto dell’artista statunitense Robert Ryman, uno dei più significativi esponenti della Minimal Art, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito per tutti i visitatori in tutte le sedi museali delle Gallerie d’Italia.

La Collezione Luigi e Peppino Agrati, formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita nel patrimonio storico-artistico della Banca, annovera ben dieci opere di Ryman.

Il dipinto esposto in questa occasione appartiene alla serie Surface Veil realizzata dall’artista tra il 1970 e il 1972

Il dipinto testimonia l’indagine di Ryman sui materiali con una particolare attenzione al processo di realizzazione dell’opera, di cui l’artista lascia spesso traccia, come il segno del nastro adesivo che applica agli angoli della tela per tenerla attaccata alla parete. L’artista sostiene: “Quando inizio, non sono mai sicuro di quale sarà il risultato. Il processo è infatti fare il dipinto, ecco tutto.”

L’opera esposta appartiene al secondo gruppo della serie, costituito da quattro lavori di maggiori dimensioni, gli altri tre esemplari si trovano oggi al Solomon R. Guggenheim Museum di New York.

La sede espositiva di Milano, insieme a quelle di Torino, Napoli e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia.