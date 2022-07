Gabetti ricavi in crescita (+3%) e marginalità oltre il 50% nel primo semestre del 2022: i dati

I ricavi operativi del Gruppo ammontano ad euro 98,2 milioni, in crescita del 3% rispetto ai 95,3 milioni del 2021. In Borsa il titolo guadagna lo 0,57%

Il Consiglio di amministrazione di Gabetti Property Solutions ha approvato i dati consolidati del primo semestre 2022 che evidenziano un ebitda dell’attività servizi per 17,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto a quello realizzato nello stesso periodo del 2021 pari a 11,5 milioni. In Borsa, il titolo della nota agenzia immobiliare guadagna lo 0,57% a 1,42 euro.

“Il risultato del primo semestre 2022 conferma il continuo percorso di crescita del nostro Gruppo – ha detto Fabrizio Prete, presidente del Gruppo Gabetti –. Tutte le società risultano superiori anche alle previsioni di budget, a conferma delle strategie impostate in questi anni.”.

“L’ebitda della linea di business Real Estate Network Services ha raggiunto i 13,8 milioni di euro, in crescita del 59% rispetto a giugno 2021 – ha aggiunto Marco Speretta, direttore generale del Gruppo –. Cresce la marginalità del network immobiliare sia per la collaborazione con Gabetti Lab sia per la vendita dei servizi alle agenzie, in particolare con la vendita del pacchetto Toolbox che si arricchisce sempre più di strumenti a favore degli affiliati. Bene Monety con un margine positivo in miglioramento rispetto al pareggio dello scorso anno. In crescita anche il margine del network gestito da Gabetti Lab, pari a 12 milioni di euro rispetto ai 7,2 milioni di euro del 30 giugno 2021”.

Gabetti: i dati del primo semestre 2022

I ricavi operativi del Gruppo al 30 giugno 2022 ammontano a 98,2 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto ai 95,3 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

“Continua l’andamento positivo del Gruppo – ha commentato l’ad Roberto Busso – con ricavi della linea di business Agency e Corporate Services superiori del 25% rispetto all’esercizio precedente; crescono a due cifre percentuali i ricavi di Patrigest, di Abaco e soprattutto dell’Agency diretta (+44%), mentre la linea di business Real Estate Network Services è risultata leggermente inferiore (-3%), penalizzata da una leggera contrazione dei ricavi di Gabetti Lab legati al mondo ecobonus. In continua crescita invece i ricavi del network franchising immobiliare e della segnalazione finanziaria”.

L’ebit di Gruppo di Gruppo è risultato pari a 12 milioni, in netta crescita rispetto ai 8,2 milioni al 30 giugno 2021.

Il risultato netto del gruppo immobiliare si attesta sui 6,8 milioni (già considerati gli utili di competenza di terzi per 3,3 milioni) in netto miglioramento rispetto ai 4,3 milioni del 30 giugno 2021.

L’indebitamento finanziario netto “effettivo” – senza considerare l’effetto IFRS 16 – è pari 4,8 milioni di euro con un incremento di 2,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 principalmente dovuto alla gestione finanziaria, oltre una gestione operativa che nei primi 6 mesi è stata in assorbimento per circa 1,6 milioni, anche per effetto della consueta stagionalità del business.