FS treni turistici italiani, parte l’Espresso Versilia, il collegamento tra Milano, Levante Ligure e la costa toscana

Partita la prima corsa dell’Espresso Versilia, che collega Milano a Livorno attraverso la costa ligure e toscana. Servizio attivo fino al 26 settembre. Ecco orario e dove acquistare i biglietti

È partita ieri mattina la prima corsa dell’Espresso Versilia, il nuovo treno di FS Treni Turistici Italiani che collega Milano con le Cinque Terre, Pisa e le spiagge della Versilia. Il servizio, disponibile il martedì e il giovedì fino al 26 settembre, offre ai passeggeri un viaggio confortevole e sostenibile, trasformando il semplice spostamento in un’esperienza memorabile.

L’itinerario comprende fermate in località di grande interesse turistico, unendo arte, natura e mare. L’Espresso Versilia rappresenta un’ottima opportunità per scoprire la bellezza delle Cinque Terre e della costa toscana. I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia e sul sito di Treni Turistici Italiani.

FS TTI – Treni Turistici Italiani, è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato pensata con l’obiettivo di offrire servizi ferroviari progettati per un turismo di alta qualità, sostenibile e consapevole, permettendo di scoprire le bellezze culturali d’Italia da una prospettiva nuova.

Espresso Versilia: itinerario e orari

Il treno parte da Milano alle 10:35 e arriva a Livorno Centrale alle 15:42. Le fermate intermedie includono Pavia, Genova Piazza Principe, S. Margherita Ligure-Portofino, Monterosso, Corniglia, Riomaggiore, Carrara-Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore Lido-Capezzano, Viareggio, Torre del Lago-Puccini e Pisa. Il ritorno da Livorno è previsto alle 16:50, con arrivo a Milano Centrale alle 23:05.

Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre.

Espresso Versilia: i servizi a bordo

L’Espresso Versilia è pensato per offrire il massimo del comfort e del relax. Le poltrone sono disposte in compartimenti salottino di prima e seconda classe, garantendo spazio e privacy. La carrozza ristorante offre menù stagionali tipici della cucina italiana, mentre il bar di bordo è sempre aperto per momenti di convivialità e svago.

Una delle caratteristiche distintive dell’Espresso Versilia è la carrozza speciale attrezzata per il trasporto sicuro di biciclette, attrezzature sportive come tavole da surf e canoe, e grandi bagagli. La carrozza è costantemente vigilata, garantendo sicurezza e comodità.

FS Treni Turistici Italiani ha pensato anche agli amici a quattro zampe: gli animali domestici sono i benvenuti a bordo, garantendo così un viaggio senza pensieri per chi non vuole separarsi dai propri animali.

Per chi sceglie di viaggiare in prima classe, l’Espresso Versilia offre servizi di ristorazione nell’esclusiva carrozza ristorante, che comprendono pranzo e cena. Inoltre, il servizio di bagaglio al seguito è incluso, garantendo un ulteriore livello di comfort e comodità.

Espresso Versilia: come acquistare i biglietti

I biglietti per l’Espresso Versilia sono acquistabili sul sito di FS Treni Turistici Italiani e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, comprese app, biglietterie di stazione e self-service. In occasione del lancio dei servizi estivi si possono acquistare i biglietti di Espresso Versilia approfittando della tariffa promozionale TTI Special, con uno sconto del 50% sul prezzo base.