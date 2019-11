Fs si aggiudica l’Alta velocità in Spagna per 10 anni

Il gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha vinto la gara per il servizio dell’Alta velocità in Spagna. A partire da gennaio 2022 e per i prossimi dieci anni, gestirà i servizi di Alta velocità tra Madrid-Barcellona, Madrid-Alicante/Valencia e Madrid Malaga/Siviglia.

Le Ferrovie italiane vincono in Spagna. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola ha infatti selezionato il consorzio ILSA, formato da Trenitalia e Air Nostrum, come primo operatore straniero ad accedere nel ricco mercato ispanico dell’Alta velocità. L’inizio del servizio è previsto per gennaio 2022, con una durata decennale. Si offriranno 32 collegamenti giornalieri, grazie alla presenza di 23 treni.



Il gruppo italiano coprirà cinque rotte: Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Sono previsti otto collegamenti per la tratta Madrid-Valencia, sette invece per le rotte Madrid-Malaga e Madrid-Siviglia. Infine, solo quattro per la rotta Madrid-Alicante, con possibili incrementi per la stagione estiva.

Il treno scelto da Trenitalia è il Frecciarossa 1000, pensato per viaggiare su tutte le reti AV europee. Il treno più veloce e moderno del gruppo, in grado di raggiungere una velocità massima di 400km/h, grazie ai 16 motori distribuiti sulle otto carrozze, che permettono di migliorare l’aderenza sui binari. Inoltre, è il primo treno AV nel mondo ad aver ottenuto la certificazione di impatto ambientale.

Come annunciato da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, “questo progetto segna l’ingresso del Gruppo Fs nel mercato ferroviario alta velocità iberico. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione anche in Spagna il know-how sviluppato in 10 anni di alta velocità con 350 milioni di passeggeri trasportati in Italia, unici in Europa in un mercato competitivo”.

Trenitalia è presente con società controllate anche in Gran Bretagna, Francia, Germania, Grecia. E secondo quanto riportato da Battisti, sono pronti ad affrontare ulteriori sfide, soprattutto nel mercato americano, dopo essersi aggiudicati i servizi ferroviari tra Londra ed Edimburgo, ma anche il progetto dell’alta velocità in Thailandia.