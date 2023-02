Fs progetta nuovi collegamenti in Europa: tra Italia-Austria-Germania e Portogallo-Spagna

Due dei 10 progetti lanciati dalla Commissione europea riguardano da vicino il Frecciarossa di Trenitalia, società capofila del Polo passeggeri del Gruppo Fs Italiane

Dopo Francia e Spagna il Frecciarossa del Gruppo Fs viaggia verso la Germania. La Commissione europea ha appena lanciato 10 nuovi progetti pilota di collegamenti ferroviari fra due o più Paesi europei per favorire l’uso del treno negli spostamenti continentali. Due novità europee sono di Trenitalia, società capofila del Polo passeggeri. Il primo per un collegamento fra Italia, Austria e Germania, entro il 2026, l’altro fra Spagna e Portogallo.

“Mentre la domanda di mobilità verde è in crescita – ha dichiarato Adina Vãlea, commissaria europea per i trasporti – abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda in modo migliore e rapido, soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri. Ecco perché la Commissione europea ora vuole aiutare le aziende ferroviarie creando nuovi collegamenti ferroviari internazionali, di giorno e di notte, abbattendo i confini”.

Italia-Germania e Spagna-Portogallo: i due progetti del Gruppo Fs

Il primo è relativo alle nuove corse Roma-Monaco e Milano-Monaco proposte da Ferrovie dello Stato Italiane e Deutsche Bahn. Con la possibilità, inoltre, di estensione fino a Berlino. I tragitti sono: partenza da Roma per poi fare tappa a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. Per la corsa che parte dal capoluogo lombardo le fermate, invece, sono le seguenti: Brescia, Verona, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. La frequenza di questi treni sarà giornaliera e i servizi verranno forniti in collaborazione tra Trenitalia, ÖBB e DB.

È stato anche individuato il modello di convoglio che potrà sostenere il viaggio: il Frecciarossa 1000, in quanto già conforme alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) – documenti emanati come Regolamenti della Commissione – e già omologato in Spagna e per i servizi di interoperabilità tra Italia e Francia.

Per quanto riguarda la penisola iberica c’è ILSA. Anche in questo caso sono due i collegamenti proposti: una in grado di collegare Lisbona a La Coruña e l’atra che sempre dalla capitale portoghese porterà fino a Madrid. ILSA, partecipata da Trenitalia, è il consorzio che ha portato, grazie al brand iryo, il Frecciarossa in Spagna collegando diverse città spagnole.