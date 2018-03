FS: “Nel 2017 miglior bilancio di sempre”

Su ricavi, Ebitda ed ebit – Investimenti a quota 5,6 miliardi e posizione finanziaria netta stabile – L’ad Mazzoncini: “Nel 2017 non c’era ancora Anas, che sarà consolidata nel 2018, anno in cui ovviamente i nostri numeri saranno più significativi”.

Ferrovie dello Stato ha chiuso il 2017 con “il miglior bilancio di sempre”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di FS, presentando martedì a Roma i conti del gruppo. D’altra parte, “nel 2017 non c’era ancora Anas, che sarà consolidata nel 2018, anno in cui ovviamente i nostri numeri saranno più significativi”, ha aggiunto l’Ad.

Nel dettaglio, al netto delle operazioni straordinarie, l’anno scorso Ferrovie ha realizzato ricavi operativi da 9,3 miliardi di euro (+9%), un Ebitda da 2,3 miliardi (+14%) e un Ebit da 718 milioni (+13%).

Il risultato netto si è attestato a 552 milioni di euro, in crescita del 10% su anno al netto delle partite non ricorrenti.

Gli investimenti hanno raggiunto i 5,6 miliardi, “di cui il 99 percento in Italia”, ha spiegato Mazzoncini, sottolineando che le stime parlano di “100mila posti di lavoro indotti” da queste risorse.

Quanto al dividendo, “affronteremo il tema in Assemblea – ha assicurato l’Ad – ma non so se sarà con il governo attuale o con il prossimo”, perché la riunione è in calendario per il 17 aprile.

In generale, “i numeri del bilancio 2017 sono in linea con il piano industriale – ha commentato la presidente del gruppo, Gioia Ghezzi – È un successo di cui siamo veramente orgogliosi. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista finanziario ma non solo, anche in termini di valore economico generato e di impatto sociale. Nel 2017 abbiamo anche rafforzato la governance da molti punti di vista”.

L’anno scorso sono entrati nel gruppo FS 8.405 lavoratori: 4.379 assunti dal mercato (di cui in Italia circa 3.400, il 78%) e 3.789 da acquisizioni societarie.

“La nostra posizione finanziaria netta è sostanzialmente stabile, fra il 2016 e il 2017 è passata dal 15 al 16% – ha concluso Mazzoncini – Tra le controllate, sottolineo il risultato positivo di Trenitalia”, che ha visto i ricavi operativi salire del 4,7%, da 5,079 a 5,318 miliardi, e il risultato netto crescere del 135,9%, da 117 a 276 milioni.