FS, l’Ad Battisti nominato Ambasciatore Ue per la diversità

Ambasciatore Europeo per la diversità, con il compito di promuovere la strategia dell’inclusione nel settore dei trasporti. Questa la nomina che la commissaria Europea ai Trasporti, Violeta Bulc, ha conferito all’amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti.

La nomina è un riconoscimento al contributo di FS alla Piattaforma per il Cambiamento (Platform for Change), istituita dalla Commissione Europea nel 2017 con l’obiettivo di rafforzare l’occupazione femminile (al momento pari al 22% nel settore) e le pari opportunità per uomini e donne che lavorano nei trasporti.

“Il riconoscimento della Commissaria Violetta Bulc testimonia l’impegno del Gruppo FS Italiane nel promuovere inclusività e diversità, valorizzando i talenti professionali e attuando best practices nei processi industriali – ha sottolineato Battisti – Valori che ci consentiranno di essere leader nei mercati europei e, allo stesso tempo, di essere competitivi su quelli globali, cogliendo le opportunità di crescita e sviluppo grazie al contributo delle persone che fanno parte del Gruppo FS Italiane. È motivo d’orgoglio constatare che la Commissione Europea riconosca come il Gruppo abbia efficacemente coniugato, nel settore dei trasporti, lo sviluppo sostenibile con la creazione e il mantenimento di ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi delle diversità”.