FS inaugura la Londra-Glasgow e punta alla Tav inglese

In consorzio con una società scozzese, Trenitalia gestisce una nuova linea fondamentale in UK – L’obiettivo è arrivare alla Tav, ma ci vorranno ancora tempo

È entrata in funzione lunedì la “Avanti West Coast”, nuova linea ferroviaria britannica che unisce Londra alle due maggiori città scozzesi – Glasgow ed Edimburgo – passando per Manchester e Liverpool. Come mai il nomignolo italiano? Semplice: il 30% della società è in mano a Trenitalia, che si è aggiudicata l’appalto insieme alla società scozzese FirstGroup.

“È una tratta con un miliardo e 200 milioni di sterline di ricavi l’anno – spiega Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane – ed è il trampolino di lancio per portare agli inglesi la nostra esperienza di treni ad alta velocità”.

Non sarà però un percorso semplice, visto che nel Regno Unito l’alta velocità “entrerà in funzione solo nel 2026 sulla Londra-Birmingham – continua Battisti – o secondo alcuni addirittura nel 2031”.

In ogni caso, al momento le ferrovie britanniche – privatizzate da Margareth Thatcher negli anni 80 – sono fra le peggiori d’Europa, perciò FS punta “da subito a offrire treni più confortevoli, puntuali, con tariffe semplificate e cucina migliore, esportando un modello italiano che in questo settore si è già dimostrato vincente anche in Francia, Germania e Grecia”, sottolinea ancora l’ad.

La concessione al consorzio italo-scozzese durerà 12 anni ed è rinnovabile.