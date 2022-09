Frecciarossa 1000 Spagna: biglietti in vendita per i treni fra Madrid e Barcellona dal 18 Settembre

Le prime corse dei Frecciarossa 1000 delle Fs Italiane in Spagna sono previste dal prossimo 25 novembre – A regime saranno 32 collegamenti, 16 di andata e altrettanti di ritorno

Il Frecciarossa 1000 è pronto per viaggiare in Spagna. Il Gruppo Fs Italiane, attraverso iryo, la società partecipata da Trenitalia in Spagna, da domenica 18 Settembre dà il via alla vendita dei biglietti sulla tratta spagnola ad alta velocità fra Madrid, Barcellona e Saragozza. Le prime corse – spiega una nota – sono previste dal prossimo 25 novembre, mentre dal 16 dicembre, iryo offrirà viaggi fra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre del 2023, il collegamento verso Sud arriverà nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba. A giugno 2023, Alicante e Albacete saranno le ulteriori città ad essere raggiunte dal Frecciarossa di iryo. Inoltre, saranno attivi accordi con servizi di taxi e altri mezzi di trasporto pubblico nelle principali città spagnole per iniziare e completare il proprio viaggio.

Iryo potrà contare su 20 Frecciarossa 1000

In Spagna si viaggerà su 20 nuovi Frecciarossa 1000, uguali a quelli circolanti in Italia e realizzati da Hitachi nello stabilimento di Pistoia. Si tratta di treni di nuova generazione più sostenibili, che hanno ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale: sono riciclabili quasi completamente 95%) e consentono un risparmio dell’80% di anidride carbonica per passeggero a tratta. A regime il progetto spagnolo produrrà circa 2.000 nuovi posti di lavoro tra quelli diretti e l’indotto.

L’avvio sulla tratta Madrid Barcellona rappresenta il traguardo di un processo avviato a novembre 2019 con l’assegnazione da parte di Adif, gestore dell’infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete AV; un’offerta seconda solo a Renfe, operatore nazionale spagnolo.

Fs Italiane in Europa: Francia, Uk, Grecia, Germania e Olanda

Il Gruppo è già presente in Francia con Trenitalia France e i collegamenti sulla rotta Parigi – Lione – Milano, in Gran Bretagna con Avanti West Coast e c2c, in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti a media e lunga percorrenza, oltre a quelli urbani e suburbani ad Atene, in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale, e nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.