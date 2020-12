Francia, Macron positivo al Covid

Il presidente francese ha manifestato alcuni sintomi: nei giorni scorsi ha ricevuto di persona il premier portoghese Antonio Costa.

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata data in un comunicato stampa dell’Eliseo a metà mattinata: nel testo si spiega che il presidente ha dei sintomi (tant’è vero che ha eseguito il tampone al primo manifestarsi di essi) e che sarà in isolamento per i prossimi 7 giorni (in Francia l’isolamento obbligatorio è da 7 e non da 14 giorni). Macron, spiega ancora la nota, continuerà ad essere pienamente operativo anche da remoto.

Su come il presidente abbia contratto il virus c’è molto riserbo, anche se da quanto riporta l’AFP l’Eliseo ha fatto sapere di non aver trovato una spiegazione. Per quanto riguarda i contatti degli ultimi giorni avuti di Macron, sono salvi tutti i partner internazionali (tranne il premier portoghese Antonio Costa, ricevuto di persona mercoledì), poiché le riunioni europee si tengono in videoconferenza, mentre è stato in contatto ravvicinato di recente col premier Jean Castex, i capigruppo della Camera e sette ministri.

La notizia arriva in un momento relativamente positivo per Macron, la cui presidenza è stata finora tormentata dalle tensioni sociali, dall’emergenza sanitaria e dagli attacchi terroristici. Nelle ultime settimane tuttavia, grazie proprio alla gestione dell’emergenza e al pugno duro contro il terrorismo e la criminalità, il tasso di gradimento verso il leader di La Republique En Marche è salito al 49%, un livello raramente raggiunto in questi anni e più alto di quello dei suoi predecessori Hollande e Sarkozy.