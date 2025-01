Francia, Bayrou pronto a rivedere la riforma delle pensioni per sedurre i socialisti

La controversa riforma francese delle pensioni “va in cantiere” per cercare di migliorarla. Lo ha annunciato oggi il premier Bayrou sperando di acquisire il consenso dei socialisti e sfuggire all’ipoteca Le Pen

Il primo ministro francese, Francois Bayrou, cerca apertamente il consenso o, per lo meno, la non sfiducia dei socialisti in Parlamento per sfuggire al condizionamento dell’estrema destra di Le Pen. E’ quanto è emerso dal discorso all’Assemblea nazionale del primo ministro che ha messo sul tappeto diversi temi graditi ai socialisti e soprattutto uno: la possibilità di rivedere la riforma delle pensioni. A tale proposito Bayrou ha annunciato di voler organizzare un conclave delle parti sociali per trovare miglioramenti alla riforma delle pensioni senza smontarla come chiedeva la piazza l’anno scorso. Il conclave avrà un tempo determinato e avverrà nella più completa trasparenza.

Il primo ministro non esclude aperture anche sul piano fiscale e sulla politica del lavoro, che stanno egualmente a cuore ai socialisti.