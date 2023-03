Francia, al Museo del Louvre la vita e le opere di Eugène Delacroix

Fino al 18 settembre 2023, il Musée National Eugène-Delacroix invita i visitatori a visitare la galleria e vedere l’opera del pittore romantico attraverso una selezione di opere addentrandosi nel momento sociale del periodo politico del suo Paese e nel processo creativo di uno dei più grandi artisti del XIX secolo

In un momento particolare come quello che sta vivendo la Francia, il museo del Louvre fa una lettura dell’opera di Delacroix che risente del clima del Romanticismo, una corrente che spinge gli artisti a connettersi maggiormente con la Storia e con gli avvenimenti a loro contemporanei.

Delacroix è tanto interessato alle opere dei suoi contemporanei quanto alle grandi conquiste del passato. È andato a teatro e all’opera. Quando non è immerso in un libro, lo si può trovare nei salotti parigini o a Nohant, da George Sand, dove ama ascoltare la musica di Chopin.

Al lavoro nel suo studio, è stato ispirato da Ovidio, Shakespeare e Lord Byron

Eugène Delacroix mira anche a mettere in scena i suoi dipinti come una scena di una commedia: luci dal basso, tende rosse, gesti espressivi e pose… e noi facciamo da pubblico. Una voce del suo diario del 1822 recita: “Uno scrittore deve dire quasi tutto per farsi capire, ma nella pittura è come se si stabilisse un ponte misterioso tra le menti delle persone raffigurate e lo spettatore. “.

Le opere nell’ex appartamento del pittore mettono in luce il modo non Delacroix di abbracciare il teatro e la musica, mentre i suoi ritratti illuminano il posto dello spettatore davanti al dipinto. Il legame tra letteratura e pittura è evidenziato nello studio del pittore. Parallelamente al nuovo allestimento della collezione museale Delacroix, i visitatori possono approfittare di conferenze, animazioni collettive, visite guidate e animazioni che raccontano visite teatrali, studi d’arte e passeggiate nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés.

Il Musée National Eugène-Delacroix si trova nell’appartamento e nello studio in cui Eugène Delacroix (1798–1863) visse e lavorò per diversi anni, dal 1857 fino alla sua morte

I visitatori del museo possono ora visitare la sala da pranzo, il salotto e la camera da letto dell’appartamento del pittore al primo piano dell’edificio e vedere le opere esposte. La visita prosegue nello studio del pittore, che si affaccia su un grazioso giardinetto. Delacroix ha fatto costruire lui stesso lo studio e ha lavorato circondato da migliaia di schizzi e disegni, oltre ai cimeli che ha riportato dal suo viaggio in Marocco. Il Musée National Eugène-Delacroix ha continuato a crescere nel corso degli anni e ora vanta dipinti, disegni, stampe e corrispondenza di Eugène Delacroix e dei suoi contemporanei, esplorando così l’opera di Delacroix e il suo processo creativo attraverso una varietà di temi: la pittura romantica, il suo viaggio Marocco, pittura religiosa, decorazione monumentale, ecc.

Il Musée National Eugène-Delacroix ha un posto unico nell’istituzione pubblica del Musée du Louvre, di cui è entrato a far parte nel 2004. Oltre all’attaccamento amministrativo e legale, ci sono chiari legami tra il Musée National Eugène-Delacroix e il Musée du Louvre, dal momento che il Louvre espone alcune delle opere più famose dell’artista come La libertà che guida il popolo, La morte di Sardanapalo e Le donne di Algeri nel loro appartamento, oltre a tre diari di viaggio dal Marocco e un’eccezionale collezione di disegni . Eugène Delacroix dipinse una delle sue opere decorative più iconiche nella Galerie d’Apollon del Louvre: Apollo uccide il pitone.

Delacroix and the Arts “A mysterious bridge” presentazione della collezione aperta fino al 18 settembre Museo del Louvre