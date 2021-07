Fotovoltaico: Eni fa shopping in Francia e in Spagna

Il Cane a sei zampe annuncia l’acquisizione di Dhamma Energy Group, titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici nei due Paesi

Eni cresce nelle rinnovabili in Spagna e in Francia. Il gruppo annuncia di aver acquisito la società Dhamma Energy Group, titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici nei due Paesi.

Il portafoglio impianti di Dhamma include una pipeline di progetti in vari stadi di maturità, compresi impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW.

L’operazione include il passaggio in Eni gas e luce del gruppo di professionisti che costituirà la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di progetti rinnovabili.

“L’operazione rientra nell’ambito del piano di crescita della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili e di relativa integrazione con le attività di vendita retail nei mercati francese e spagnolo”, si legge nella nota di Eni.

“Proseguiamo nel potenziamento della nostra capacità di generazione elettrica da rinnovabili, in linea con la nostra strategia di crescita in questo ambito – ha detto l’Ad di Eni, Claudio Descalzi – continuando a crescere in Spagna e soprattutto inaugurando la nostra presenza nell’energia rinnovabile in Francia, dove Eni gas e luce ha già una presenza significativa e una base clienti importante. Francia e Spagna si confermano quindi due mercati fondamentali per Eni gas e luce, nei quali la società incrementerà sempre più il proprio valore attraverso l’integrazione tra retail e rinnovabili”.

Eni gas e luce è presente nel mercato dell’energia retail francese dal 2003 attraverso Eni Gas & Power France e conta 1,3 milioni di clienti, mentre in Spagna è operativa con Aldro Energía Y Soluciones, società controllata al 100% e attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali e grandi, piccole e medie imprese.

A febbraio 2021, inoltre, Eni ha siglato un accordo con X-Elio per l’acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per una capacità complessiva di 140 MW.