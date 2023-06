Forza Italia senza Berlusconi: a chi andrà il simbolo e chi pagherà i debiti? Meloni pigliatutto?

Il futuro di Forza Italia è un rebus tutto da decifrare ma ci vorrà qualche tempo per capire come andrà a finire

In attesa di conoscere il testamento di Silvio Berlusconi che avrà effetti decisivi sugli assetti azionari di Fininvest, tutto da decifrare è il futuro di Forza Italia che difficilmente eviterà il tramonto. Giorgia Meloni è in pole position per ereditare la maggior parte dei voti del Cavaliere ma l’assenza di appuntamenti elettorali vicini – il primo voto sarà nella primavera del 2024 con le elezioni per il nuovo Parlamento europeo – lascia sperare anche la Lega e Italia Viva di Matteo Renzi nella distribuzione dei consensi di Forza Italia.

Il futuro di Forza Italia: le incognite

Ma a proposito del partito fondato e per molti anni guidato da Berlusconi due sono le principali incognite sul tappeto: simbolo e debiti. A chi andrà il simbolo del partito che finora era nelle mani del fondatore? Secondo le prime valutazioni successive alla morte di Berlusconi il simbolo di Forza Italia dovrebbe andare ai cinque figli, che decideranno l’uso da farne. Ma ancor più scottante è la questione del debito del partito che di solito ripianava Berlusconi. Attualmente sono circa 90 i milioni di debito di Forza Italia nei confronti di Berlusconi: chi li pagherà? Una voce decisiva in capitolo l’avrà probabilmente la figlia Marina che da numero uno di Fininvest aveva già raccomandato al pare di ridurre le spese in politica e nel calcio. Ma se la sentirà Marina di staccare la spina alla creatura politica del padre? Il futuro di Forza Italia è un rebus tutto da decifrare ma ci vorrà qualche tempo per capire come andrà a finire.