Fondi: nel 2021 nuovo record per il patrimonio del risparmio gestito in Italia, sfiorati i 2.600 miliardi

A trainare i flussi nel quarto trimestre sono state le gestioni collettive – Bene tutti i fondi aperti: azionari +7 miliardi, bilanciati +5 miliardi e obbligazionari +2 miliardi

Il 2021 si è chiuso bene per l’industria italiana del risparmio gestito, che nel quarto trimestre ha messo a segno una raccolta netta positiva per 23,2 miliardi di euro (dopo i +18,5 miliardi del terzo trimestre), grazie soprattutto all’apporto dei fondi aperti, che hanno contribuito per 13 miliardi. Il dato porta il totale dell’anno scorso a quota 93 miliardi, la migliore raccolta annuale dal 2017. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio mensile realizzato da Assogestioni.

Nuovo record del patrimonio gestito

Stando all’analisi, a fine dicembre il patrimonio gestito complessivo si attestava a 2.594 miliardi, un nuovo record. Il dato è in crescita di 50 miliardi rispetto alla fine del terzo trimestre.

Gestioni collettive

A trainare i flussi nel quarto trimestre sono state le gestioni collettive, che segnano sottoscrizioni nette per +16,2 miliardi, dopo +18,3 miliardi nei precedenti tre mesi, a complessivi +72,8 miliardi nel 2021.

Fondi aperti

Hanno chiuso il quarto trimestre in positivo tutte le maggiori macrocategorie dei fondi aperti: i prodotti azionari (+7 miliardi), i bilanciati (+5 miliardi) e gli obbligazionari (+2 miliardi). I 12,9 miliardi del quarto trimestre, sia pure in rallentamento rispetto ai +17 miliardi del terzo, portano il bilancio annuale a +65,6 miliardi.

Inoltre, nel quarto trimestre del 2021 i fondi aperti sostenibili hanno segnato una raccolta netta positiva per 15,46 miliardi, chiudendo l’anno con un patrimonio promosso di 431,7 miliardi.

Fondi chiusi

I fondi chiusi accelerano a +3,3 miliardi, dai precedenti +1,4 miliardi, a un totale di +7,1 miliardi sull’anno.

Gestioni di portafoglio

Il quarto trimestre ha visto anche una ripresa delle gestioni di portafoglio, che registrano una raccolta netta positiva per quasi 7 miliardi, dai +198 milioni nel precedente trimestre, spingendo il saldo del 2021 a +20,2 miliardi.

Pir

Segnali positivi arrivano anche dai Piani Individuali di Risparmio: i Pir ordinari hanno registrato nell’ultimo trimestre del 2021 sottoscrizioni nette per 380 milioni, chiudendo il 2021 con un patrimonio di 21,2 miliardi.