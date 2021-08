Fondi di investimento ESG: Banco BPM amplia la propria offerta

La banca guidata da Giuseppe Castagna amplia l’offerta con il nuovo fondo Anima Investimento Gender Equality 2026, promosso e gestito da ANIMA sgr

Banco BPM punta ancora sulla sostenibilità ambientale e sulla parità sociale con il collocamento del nuovo fondo comune Anima Investimento Gender Equality 2026 promosso e gestito da ANIMA Sgr, storico partner del Gruppo. Si tratta di investimenti sostenibili rivolti agli investitori privati del Gruppo guidato da Giuseppe Castagna e Banca Aletti.

Nel dettaglio, il Fondo ESG è sottoscrivibile dal 30 agosto 2021 e costruisce, gradualmente, una esposizione verso indici azionari al fine di partecipare allo sviluppo di società che valorizzano la quota rosa nel rispetto dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU. Dal momento che tra le principali categorie oggetto di investimento sono privilegiati gli emittenti che mostrano una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance), il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Questo nuovo collocamento – si legge in una nota – arricchisce ulteriormente l’offerta di prodotti ESG del Gruppo Banco BPM promuovendo l’integrazione della Sostenibilità all’interno della complessiva operatività aziendale, condividendo l’attenzione degli stakeholder, siano essi singoli individui o imprese, verso comportamenti virtuosi sul fronte della sostenibilità e puntando al contempo a soddisfare gli obiettivi di creazione di valore del portafoglio degli investitori.

Non solo investimenti sostenibili. Il Gruppo bancario punta molto anche sulla parità di genere e sulla valorizzazione del talento femminile attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo e l’inclusione femminile e nell’impegno ad aumentare la presenza di donne in posizioni manageriali. Tutto questo rientra in una più ampia progettualità di sostenibilità del Gruppo resa possibile dall’attività dei 7 cantieri dell’Action Plan ESG e grazie al sostegno degli organi sociali nonché all’impulso del Comitato manageriale ESG.