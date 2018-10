FIRST Arte, metà free e metà pay

Da sabato prossimo una parte dei servizi giornalistici di FIRST Arte, il sito lanciato da FIRSTonline sul mondo e sul mercato dell’arte e sull’attualità culturale, diventerà a pagamento – Gli obiettivi della scelta, le modalità di abbonamento e i prezzi, molto convenienti, per i lettori

La qualità costa ed è giusto farla pagare. Da sabato prossimo 13 ottobre FIRST Arte, il sito dedicato al mondo e al mercato dell’arte e all’attualità culturale lanciato in primavera da FIRSTonline e curato da Marika Lion, avvierà la pubblicazione di servizi a pagamento attraverso abbonamenti individuali. Non riguarderà tutti i servizi giornalistici ma quelli a maggior valore aggiunto.

I prezzi saranno però molto contenuti e le modalità di pagamento (basta un click in fondo all’articolo) molto semplici: 100 euro per l’abbonamento annuale a FIRST Arte con un numero illimitato di servizi giornalistici da leggere, 10 euro per l’abbonamento mensile e 2 euro per 5 servizi.

Il lettore potrà scegliere.

Perchè questa decisione di FIRST Arte, il sito promosso da FIRSTonline sul mondo e sul mercato dell’arte e sull’attualità culturale? Perchè, dopo un promettente periodo di rodaggio cominciato a fine aprile, FIRST Arte ha oggi grandi potenzialità di crescere ma per mettere in campo servono mezzi, anche finanziari. Ecco perchè abbiamo deciso di pubblicare una parte degli articoli a pagamento in modo da raccogliere le risorse necessarie a sostenere la nostra impresa giornalistica e culturale che è resta basata sull’indipendenza e sulla qualità. Una parte dei servizi resterà invece free.