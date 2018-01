Finecobank, raccolta 2017 sfiora i 6 miliardi e crescono i clienti

Nel solo mese di dicembre la banca online ha raccolto quasi 1 miliardi di euro – A fine 2017 il patrimonio totale era cresciuto a 67,19 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto al valore di inizio anno.

FinecoBank ha chiuso il mese di dicembre 2017 con una raccolta netta pari a 988 milioni, in salita dell’11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In particolare, la raccolta gestita è stata pari a 522,6 milioni. La raccolta netta nell’intero 2017 è stata pari a 5,96 miliardi, in salita del 18% su base annua. A fine 2017 il patrimonio totale era cresciuto a 67,19 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto al valore di inizio anno.

In termini di acquisizione della clientela, nel 2017 sono stati acquisiti 114.509 nuovi clienti (+4% a/a), di cui 7.362 nel solo mese di dicembre (-22% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2017 è di quasi 1.200.000, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Nella prima seduta della settimana, intorno alle ore 12, il titolo Finecobank è in leggero rialzo a 8,915 euro per azione.