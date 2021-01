Fineco: a dicembre 1,6 miliardi di raccolta, la più alta di sempre

Carlo Musilli | 11 Gennaio 2021, 6:06

Prorogati il bonus bebè e il bonus nido, mentre il premio alla nascita (quello da 800 euro) sarà assorbito nel nuovo assegno unico per i figli, in partenza (si spera) a luglio - Novità anche per i congedi parentali - Ma per la reale applicazione dell'intera manovra 2021 servono ben 176 decreti attuativi.