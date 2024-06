Fincantieri: all’Ad Folgiero le deleghe ad interim del presidente scomparso

Il cda di Fincantieri ha conferito all’amministratore delegato Pierroberto Folgiero le deleghe del presidente Claudio Graziano, scomparso lunedì

Dopo la scomparsa del presidente Claudio Graziano, il consiglio d’amministrazione di Fincantieri ha deciso di conferire ad interim le sue deleghe all’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

Le deleghe di Graziano a Folgiero

A Folgiero andranno dunque la supervisione e il coordinamento del sistema di controllo interno della società e delle sue controllate; la supervisione e il coordinamento delle attività di sviluppo e governo del sistema di security aziendale, comprese le attività di cui agli articoli 12 e seguenti del dpcm del 22 luglio 2011, in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e la gestione di rapporti e relazioni in materia di sicurezza industriale con l’Autorità nazionale per la sicurezza, precisa la società in una nota.

La supervisione e il coordinamento della funzione Internal audit rimangono invece in capo al consiglio di amministrazione.

La società intraprenderà, spiega la nota, le attività per la sostituzione del nuovo presidente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal piano di successione. Il generale Graziano, precisa ancora il comunicato, non deteneva azioni della società”.

Ieri, dopo la notizia della morte di Graziano, il titolo Fincantieri ha perso il 3% del suo valore. Oggi le azioni della società salgono dello 0,39% a 5,10 euro.