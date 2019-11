Financial Times: prima direttrice donna della storia

Si tratta Roula Khalaf, chiamata a sostituire Lionel Barber, dimessosi dopo ben 14 anni alla guida di FT

Per la prima volta una donna diventa direttrice del più grande quotidiano finanziario al mondo, sua maestà il Financial Times. A infrangere il tabù che durava da 131 anni – ossia dalla fondazione del giornale – è Roula Khalaf, chiamata a sostituire Lionel Barber, dimessosi dopo ben 14 anni alla guida di FT.

In redazione da 24 anni e già vicedirettrice dal 2016, in passato Khalaf è stata anche al timone della rete internazionale del giornale, che conta un esercito di oltre 100 corrispondenti in tutto il mondo. In precedenza, Khalaf si era occupata per anni delle Primavere Arabe.

“È un grande onore – ha commentato la neodirettrice – Non vedo l’ora di proseguire gli straordinari successi di Lionel Barber e gli sono grata per i suoi insegnamenti in questi anni”.

Tsuneo Kita, presidente del giapponese Nikkei che ha acquistato il FT da Pearson nel 2015, ha dichiarato che Khalaf è stata scelta per il suo giudizio e la sua integrità. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra alleanza globale con i media”.