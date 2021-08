Filantropia: Ferrari 166 MM della collezione Weinberger offerta in asta RM Sotheby’s

Ferrari 166 MM Spider II Vignale della collezione della collezione di John Weinberger offerta con un parziale ricavato in beneficenza alla prossima asta RM Sotheby’s Monterey dal 12 al 14 agosto 2021

Weinberger con sua moglie Lisa al suo fianco, ha dedicato gran parte dei suoi ultimi anni al lavoro di beneficenza, fondando la Fondazione Footprints 501 (c) 3 come veicolo per i loro obiettivi di beneficenza. Tra le sue numerose iniziative filantropiche, il programma Driven To Care dell’ente benefico ha regalato negli anni quasi 100 auto usate durante le vacanze a famiglie e persone bisognose, che hanno superato una serie di sfide. Le auto sono presentate tutte avvolte in fiocchi rossi nello showroom Continental Motors della famiglia Weinberger. In memoria di John, la sua vedova Lisa ha deciso di promuovere la missione filantropica di Driven To Care, sia sostenendo la ricerca sul mieloma multiplo, sia istituendo un programma di borse di studio per studenti che intraprendono una carriera nell’industria automobilistica. Le borse di studio finanziate da Driven To Care andranno a beneficio di coloro che perseguono carriere nell’ingegneria automobilistica, nel restauro di automobili d’epoca, nel commercio automobilistico qualificato e nella gestione, nel marketing e nelle comunicazioni di concessionarie automobilistiche. Fornirà inoltre agli studenti tour coinvolgenti dietro le quinte negli impianti di corsa in tutto il paese. Con l’eredità di tutta la vita di Weinberger assicurata, gli sforzi di beneficenza hanno ora preso il sopravvento, poiché RM Sotheby’s offre il gioiello della corona della collezione Weinberger alla mostra a Monterey, la Ferrari 166 MM vincente del 1953 di Vignale, telaio n. . 0314 M.

Come co-fondatore del famoso gruppo di concessionari Continental Motors dell’area di Chicago, Weinberger è diventato un cliente preferito della Ferrari e un fornitore di lunga data delle auto sportive del marchio modenese. Allo stesso modo, il primo proprietario di questa Ferrari 166 MM eccezionalmente rara (1953 Ferrari 166 MM Spider Serie II di Vignale offerta da RM Sotheby’s con una Stima: $ 4.000.000 – $ 5.000.000 USD) Edoardo Lualdi-Gabardi, è stato anche uno dei primi sostenitori del marchio del cavallino rampante, diventando proprietario di una serie di leggendarie auto da corsa Ferrari, tra cui quattro 250 GT Tour de France Berlinette, due 250 GT SWB, una 250 LM e due 250 GTO. Soprannominato “il re della montagna d’Italia” dallo storico della Ferrari Marcel Massini, Lualdi-Gabardi cenava regolarmente con Enzo Ferrari, e come tale ha avuto l’opportunità di acquistare questo esemplare, n. 0314 M, il quarto di soli sei piloti sportivi Vignale Spider Serie II.

Con questa spettacolare Ferrari degli anni Cinquanta che ha partecipato sia alla Mille Miglia che in contemporanea con Weinberger al volante, la provenienza sportiva di questa storica 166 MM è stata consolidata nel tempo. Vero rappresentante della natura della Ferrari come marchio di prestazioni, oltre che un vero veicolo per beneficenza, è giusto che l’asta di questa spettacolare Spider con carrozzeria Vignale sia almeno in parte a beneficio del futuro dell’hobby delle auto d’epoca come un’intera. Con la sua eredità di trattare le persone con gentilezza che ha avuto un impatto su un gran numero di noi in tutto il mondo delle auto d’epoca, ora RM Sotheby’s offrirà questa Ferrari davvero speciale, la n. 0314 M, all’asta di Monterey di quest’anno.