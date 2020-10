Fideuram (Intesa Sanpaolo) acquisisce il 69% della svizzera Reyl

L’accordo permetterà Intesa di rafforzarsi notevolmente nel wealth management – L’operazione porterà a masse amministrate oltre 16,7 miliardi euro – Corcos: “Il progetto si inserisce nel processo di riposizionamento delle attività in Svizzera della divisione Private Banking”

Fideuram, la divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo, ha comprato il 69% di Reyl, gruppo bancario indipendente con sede a Ginevra specializzato nella clientela di alto profilo. L’acquisizione è stata prevista nell’ambito di un accordo firmato oggi dalle due realtà del credito che prevede la nascita di una partnership strategica, ma anche il conferimento della controllata svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval alla stessa Reyl.

Il progetto, anticipato sabato da FIRSTonline nell’ambito di un’intervista all’amministratore delegato di Fideuram Tommaso Corcos, dovrà essere approvato dalle autorità competenti e dovrebbe essere completato entro la prima metà del 2021. Una volta finalizzata l’operazione, la società combinata manterrà la sua sede principale in Svizzera, potrà contare su 400 collaboratori, avrà masse amministrate superiori a 18 miliardi di franchi (16,7 miliardi di euro) e un patrimonio netto regolamentare di 250 milioni di franchi, circa 232 milioni di euro. La banca sarà inoltre presente nell’Ue, in America Latina, in Medio Oriente e in Estremo Oriente.

L’accordo consentirà a Intesa di rafforzarsi notevolmente nel wealth management e permetterà a “Fideuram-ISP PB di rafforzare le proprie attività internazionali di private banking, in particolare in aree con promettenti previsioni di crescita, e continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di consolidamento attualmente in corso nel settore finanziario svizzero.”, sottolinea la società in una nota.

Secondo quanto stabilito dall’intesa inoltre, gli attuali soci di Reyl, François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula manterranno partecipazioni significative nella banca e continueranno a lavorare per il suo sviluppo e la strategia a lungo termine.

L’amministratore delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Tommaso Corcos sottolinea che la partnership con Reyl “si inserisce perfettamente nel più ampio processo di rafforzamento e riposizionamento delle attività estere della nostra Divisione Private Banking, soprattutto in Svizzera, il mercato principale per le attività internazionali”.

“Dopo l’acquisizione del Gruppo Morval nel 2018, questa operazione ci permette di concentrarsi con maggiore determinazione su questo settore in crescita, che è resiliente rispetto alle crisi e sta ancora vivendo un processo di consolidamento”, conclude il manager.

Secondo François Reyl, direttore generale di Reyl, l’accordo “apre un nuovo capitolo nella storia aziendale di Reyl”. “La combinazione di agilità e dimensioni, sostenuta da una visione imprenditoriale condivisa, crea le condizioni perfette per avere successo nel contesto attuale”, ha evidenziato il manager.

Nell’operazione Reyl è stato assistito in questa operazione da Deloitte SA e Schellenberg Wittmer, mentre Fideuram è stata assistita da Studio Pedersoli, PwC Strategy&, CFM.