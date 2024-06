Fiat Grande Panda: l’iconica auto diventa elettrica e punta a conquistare il mondo. Ecco le foto e il nuovo design

Svelate le immagini della nuova Fiat Grande Panda. Più lunga del vecchio modello ma più compatta per il segmento B (lunga meno di 4 metri) si affiancherà alla attuale “Pandina”. Sarà prodotta in Serbia. Debutto ufficiale a Torino l’11 luglio per i 125 anni di Fiat

Fiat ha svelato le prime immagini della nuova Grande Panda, il primo modello di una nuova famiglia ispirata alla celebre Panda degli anni ’80. Un passaggio significativo per Fiat, che si sposta da una produzione locale a un’offerta globale basata su una piattaforma multi-energy e un cambiamento importante per uno dei modelli più amati e apprezzati della casa torinese.

La Grande Panda è la nuova compatta di segmento B che si affiancherà alla attuale Panda termica (ormai nota come “Pandina”) prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029.

Progettata per rispondere alle esigenze di clienti in tutto il mondo, la Grande Panda sarà disponibile in versioni elettrica e ibrida, inizialmente lanciate in Europa, Medio Oriente e Africa. La nuova cinque porte sarà il primo di una nuova serie di veicoli che Fiat introdurrà ogni anno fino al 2027. Il debutto ufficiale è previsto per l’11 luglio a Torino, in occasione del 125° anniversario del marchio Fiat.

Fiat Grande Panda: design e dimensioni

La Fiat Grande Panda si distingue nel segmento B per la sua compattezza, con una lunghezza di soli 3,99 metri (inferiore alla media del segmento di 4,06 metri). Progettata presso il Centro Stile di Torino, presenta linee semplici ma decise che enfatizzano la robustezza della struttura. Il design esterno è caratterizzato da passaruota pronunciati e una serie di dettagli che omaggiano l’iconica Panda degli anni ’80, come le lettere in bassorilievo e i gruppi ottici rettangolari. La lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda aggiunge un tocco distintivo al posteriore, mentre i cerchi in lega da 17 pollici diamantati danno un tocco futuristico alle geometrie ispirate anni ottanta.

All’interno, la Grande Panda offre uno spazio ben organizzato per cinque passeggeri, ideale per la mobilità urbana e il comfort delle famiglie moderne. Il design dell’abitacolo riflette la funzionalità tipica di Fiat, con materiali di qualità e una disposizione ergonomicamente studiata dei comandi e degli spazi portaoggetti. L’obiettivo è quello di offrire un ambiente accogliente e funzionale, adattabile alle esigenze quotidiane di guidatori di tutte le età.

Fiat Grande Panda sarà prodotta in Serbia

Il prezzo della Grande Panda, non ancora confermato ufficialmente, dovrebbe partire, per la versione ibrida, da meno di 18 mila euro. Riguardo alla produzione, la Fiat Grande Panda sarà realizzata negli stabilimenti di Kragujevac, in Serbia, utilizzando la stessa piattaforma della nuova Citroën C3, prodotta a Trnava, Slovacchia. Una scelta che mira a ottimizzare i costi di produzione e garantire standard elevati di qualità e sostenibilità. Basandosi sulla Citroën C3, la Fiat Grande Panda potrebbe offrire una versione elettrica con una potenza di 113 CV e un’autonomia superiore ai 300 km mentre la versione ibrida, invece, potrebbe essere equipaggiata con un motore tre cilindri da 1.0 litri che eroga 100 CV.

“Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese… è una vera Fiat!” ha dichiarato Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis.

Di seguito il video rilasciato da Stellantis per presentare la Fiat Grande Panda.