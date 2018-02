Festival di Sanremo, vince “Non mi avete fatto niente” di Meta e Moro

Ha vinto la canzone favorita, che però aveva rischiato l’eliminazione per presunto plagio – Secondo lo Stato sociale, terza Annalisa.

Alla fine l’ha spuntata il brano più contestato, quello che ha anche rischiato l’eliminazione per un presunto plagio che poi si è rivelato inesistente. La canzone “Non mi avete fatto niente”, portata sul palco dell’Ariston da Ermal Meta e Fabrizio Moro, si è aggiudicata la 68esima edizione del Festival di Sanremo, mentre al secondo posto si è classificato Lo Stato Sociale e al terzo Annalisa.

Il resto della classifica: Ron, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Max Gazzè, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, The Kolors, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Renzo Rubino, Noemi, Red Canzian, Decibel, Nina Zilli, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Mario Biondi, Elio e le storie tese.

Il brano di Meta e Moro era quello più impegnato tra quelli in gara (il tema era la guerra e il terrorismo) e da giorni ormai era il favorito dei bookmaker. “Voglio dedicare questa vittoria a mio figlio Libero che è a casa”, dice Moro. Meta invece lo dedica alla sua casa discografica, la Mescal, “perché ha creduto in me quando nessun altro lo faceva”.

“Non mi avete fatto niente” ha anche vinto il premio TIMMUSIC per il brano più ascoltato in streaming sull’App di TIM durante le giornate della kermesse canora.